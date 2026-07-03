Samsung Galaxy S26 (12/256GB) crolla su eBay a un ottimo prezzo

Se hai deciso di acquistare uno smartphone top di gamma per evitare sorprese, e vuoi magari spendere qualcosina in meno, ecco l’occasione che potrebbe fare al caso tuo. Se vai subito su eBay puoi acquistare il Samsung Galaxy S26 da 256 GB a soli 579 euro, invece che 1.029 euro.

Sembra incredibile ma posso assicurarti che è tutto vero. Il prezzo di listino su eBay non viene segnalato ma lo puoi vedere tranquillamente sullo store ufficiale. Dunque in questo momento risparmi 450 euro. Oltre se preferisci puoi dilazionare il pagamento in 3 rate da 193 euro a interessi zero con Klarna.

Samsung Galaxy S26: una best buy a questa cifra

Possiamo dire con assoluta certezza che a questo prezzo il Samsung Galaxy S26 è un best buy assoluto. Siamo di fronte a uno smartphone top di gamma che regala foto spettacolari e prestazioni eccellenti. Monta il potente processore MediaTek Dimensity 2600 a 2 nm con 12 GB di RAM a supporto, che spingono forte sull’acceleratore, e una memoria interna da 256 GB.

Troviamo poi un display Super AMOLED da 6,3 pollici con refresh rate da 120 Hz, luminosità massima dal 2600 nit, un peso di appena 167 grammi e uno spessore di soli 7,2 mm. Inoltre è resistente all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP68. Lo scomparto fotografico, benché non faccia un salto di qualità rispetto ai modelli precedenti, garantisce comunque sempre ottime prestazioni. C’è un sensore posteriore principale da 50 MP e uno zoom digitale che arriva fino a 30x. Mentre la camera frontale si ferma a 12 MP. Inoltre monta una batteria con capacità di 4300 mAh, ricarica cablata a 25 W e ricarica wireless da 15 W.

Per il prezzo con cui puoi portartelo a casa oggi è indubbiamente uno dei migliori top di gamma che puoi acquistare. Perciò vai immediatamente su eBay e fai tu o il Samsung Galaxy S26 da 256 GB a soli 579 euro, invece che 1.029 euro. Chiudi l’ordine oggi potrai riceverlo comodamente a casa tua in appena 3 giorni senza ulteriori costi.