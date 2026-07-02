 HONOR Magic V6 disponibile in Italia a 2.300 euro
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HONOR Magic V6 disponibile in Italia a 2.300 euro

HONOR Magic V6 è uno smartphone pieghevole con schermi OLED, processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 GB di RAM, 512 GB di storage e cinque fotocamere.
HONOR Magic V6 disponibile in Italia a 2.300 euro
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HONOR Magic V6 è uno smartphone pieghevole con schermi OLED, processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 GB di RAM, 512 GB di storage e cinque fotocamere.
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HONOR ha annunciato la disponibilità in Italia del nuovo Magic V6. Lo smartphone pieghevole, annunciato al MWC 2026 di Barcellona, offre elevate prestazioni abbinate ad un design molto elegante. È il più sottile al mondo e il primo pieghevole con certificazione IP69. Non ha tuttavia un prezzo accessibile a tutti.

HONOR Magic V6: specifiche e prezzo

Il nuovo HONOR Magic V6 ha uno spessore di 4 millimetri quando aperto e 8,75 millimetri quando chiuso (versione White). Il peso è 219 grammi. Ha ricevuto le certificazioni IP68 e IP69, quindi può resistere all’acqua fino a 1,5 metri di profondità, oltre che alla polvere. La cerniera in acciaio aerospaziale resiste fino a 500.000 aperture/chiusure.

Lo schermo OLED interno ha una diagonale di 7,95 pollici e una risoluzione di 2352×2172 pixel, mentre quello esterno ha una diagonale di 6,52 pollici e una risoluzione di 2420×1080 pixel. Entrambi hanno un refresh rate variabile (1-120 Hz). Magic V6 integra il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, affiancato da 16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di storage UFS 4.1.

HONOR Magic V6

Queste sono le altre specifiche: fotocamere posteriori da 50, 50 e 64 megapixel (principale, ultra grandangolare e teleobiettivo a periscopio con zoom ottico 3x), fotocamere frontali esterna e interna da 50 megapixel, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, Galileo, NFC e 5G, porta USB Type-C, altoparlanti stereo, lettore di impronte digitali e batteria da 6.660 mAh con ricarica rapida da 80 Watt e wireless da 66 Watt.

Il sistema operativo è MagicOS 10 basato su Android 16. Sono presenti molte funzionalità AI per fotografia e produttività, oltre all’app Google Gemini. Quattro i colori disponibili: oro, rosso, nero e bianco. Il prezzo è 2.299,99 euro. Fino al 31 luglio è possibile sfruttare uno sconto di 600 euro. Ci sono inoltre vari omaggi, tra cui pellicole protettive, stilo HONOR Magic Pen e tablet HONOR Pad 10.

Pubblicato il 2 lug 2026

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2 lug 2026
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