HONOR Magic V6 disponibile in Italia a 2.300 euro

HONOR ha annunciato la disponibilità in Italia del nuovo Magic V6. Lo smartphone pieghevole, annunciato al MWC 2026 di Barcellona, offre elevate prestazioni abbinate ad un design molto elegante. È il più sottile al mondo e il primo pieghevole con certificazione IP69. Non ha tuttavia un prezzo accessibile a tutti.

HONOR Magic V6: specifiche e prezzo

Il nuovo HONOR Magic V6 ha uno spessore di 4 millimetri quando aperto e 8,75 millimetri quando chiuso (versione White). Il peso è 219 grammi. Ha ricevuto le certificazioni IP68 e IP69, quindi può resistere all’acqua fino a 1,5 metri di profondità, oltre che alla polvere. La cerniera in acciaio aerospaziale resiste fino a 500.000 aperture/chiusure.

Lo schermo OLED interno ha una diagonale di 7,95 pollici e una risoluzione di 2352×2172 pixel, mentre quello esterno ha una diagonale di 6,52 pollici e una risoluzione di 2420×1080 pixel. Entrambi hanno un refresh rate variabile (1-120 Hz). Magic V6 integra il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, affiancato da 16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di storage UFS 4.1.

Queste sono le altre specifiche: fotocamere posteriori da 50, 50 e 64 megapixel (principale, ultra grandangolare e teleobiettivo a periscopio con zoom ottico 3x), fotocamere frontali esterna e interna da 50 megapixel, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, Galileo, NFC e 5G, porta USB Type-C, altoparlanti stereo, lettore di impronte digitali e batteria da 6.660 mAh con ricarica rapida da 80 Watt e wireless da 66 Watt.

Il sistema operativo è MagicOS 10 basato su Android 16. Sono presenti molte funzionalità AI per fotografia e produttività, oltre all’app Google Gemini. Quattro i colori disponibili: oro, rosso, nero e bianco. Il prezzo è 2.299,99 euro. Fino al 31 luglio è possibile sfruttare uno sconto di 600 euro. Ci sono inoltre vari omaggi, tra cui pellicole protettive, stilo HONOR Magic Pen e tablet HONOR Pad 10.