 Samsung Galaxy Z Fold8: la cerniera rimane un problema
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Samsung Galaxy Z Fold8: la cerniera rimane un problema

Il Galaxy ZFold8 ha ancora una certificazione IP48, quindi polvere e sabbia possono danneggiare facilmente la cerniera dello smartphone pieghevole.
Samsung Galaxy Z Fold8: la cerniera rimane un problema
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Il Galaxy ZFold8 ha ancora una certificazione IP48, quindi polvere e sabbia possono danneggiare facilmente la cerniera dello smartphone pieghevole.
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Il Galaxy Z Fold8, annunciato il 22 luglio, ha un nuovo fattore di forma e sono stati apportati miglioramenti per la resistenza dello schermo interno flessibile. Anche la piega è meno visibile rispetto alla precedente generazione. Samsung non ha però risolto un vecchio problema relativo alla cerniera.

Entra polvere e la cerniera si blocca

Dopo otto generazioni, lo smartphone pieghevole di Samsung ha ancora la certificazione IP48. IP è l’acronimo di Ingress Protection. Il numero 4 indica una protezione contro corpi solidi di dimensioni superiori a un millimetro, mentre il numero 8 indica la resistenza all’acqua (non salata o alcol) fino a tre metri di profondità. Nessun problema quindi con l’acqua, ma è chiaro che il Galaxy Z Fold8 non può essere portato sulla spiaggia.

Durante la configurazione iniziale, Samsung avverte l’utente:

Lo smartphone non è resistente alla polvere. L’esposizione a piccole particelle, come la sabbia, può causare danni.

Gli esperti di iFixit hanno effettuato un test con particelle di polvere che misurano 0,04 millimetri e granelli di sabbia da 0,16 millimetri. Dopo aver aperto e chiuso più volte lo smartphone, la cerniera ha iniziato ad emettere rumori sgradevoli fino al blocco completo. Fortunatamente, polvere e sabbia non sono entrati all’interno.

Il prezzo base del Galaxy Z Fold8 è 2.099 euro. Samsung non ha ancora migliorato la resistenza alla polvere, nonostante le competenze tecnologiche. I Pixel 10 Pro Fold e Pixel 11 Pro Fold di Google e il Magic V6 di HONOR hanno ricevuto la certificazione IP68, quindi offrono una completa protezione contro la polvere.

Gli esperti di iFixit hanno ironicamente scritto che il Galaxy Z Fold8 è un’ottima scelta per chi vive e lavora in una clean room (camera bianca), come quelle usate per la fabbricazione dei chip.

Fonte: iFixit

Pubblicato il 14 ago 2026

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Luca Colantuoni
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14 ago 2026
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