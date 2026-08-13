L'iPhone 18 Pro sarà il nuovo modello di punta di Apple?

Apple potrebbe cambiare il tradizionale lancio autunnale degli iPhone. A settembre non arriverebbe l’iPhone 18 standard, ma solo i modelli Pro. Di conseguenza, l’iPhone 18 Pro potrebbe diventare per la prima volta il modello di punta della nuova generazione.

Ogni autunno, Apple orchestra il proprio rientro attorno allo stesso duo, un iPhone standard destinato al grande pubblico, e varianti Pro per salire di fascia. Il 2026 potrebbe segnare una svolta rispetto a questa tradizione. Stando a diverse fonti concordanti, Apple avrebbe deciso di rimandare iPhone 18 e iPhone Air 2 all’inizio del 2027.

A settembre, dunque, la nuova gamma sarebbe composta soltanto da tre modelli: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e iPhone Ultra. Una configurazione inedita, che farebbe del modello Pro la scelta di riferimento per tutti coloro che vogliono acquistare un nuovo iPhone già questo autunno.

iPhone 18 Pro: perché potrebbe diventare il nuovo iPhone “standard” di Apple

Il modello standard ha sempre avuto un ruolo chiaro nella strategia di Apple: essere l’iPhone destinato al grande pubblico. È il modello che gli operatori mettono in vetrina, quello protagonista delle campagne di settembre e la scelta naturale di chi vuole semplicemente l’ultimo iPhone senza passare alla fascia alta. Nel 2026, però, questo ruolo potrebbe passare all’iPhone 18 Pro.

Il modello standard ha sempre avuto una funzione semplice in casa Apple: essere l’iPhone da mostrare al grande pubblico. È quello che gli operatori mettono in primo piano, quello che accompagna le campagne del rientro e quello verso cui si orientano i clienti che vogliono semplicemente comprare l’ultimo iPhone senza pagare il prezzo dei modelli Pro. Quest’anno, questo ruolo potrebbe spettare all’iPhone 18 Pro.

La ragione è molto semplice. Non ci sarebbe un iPhone 18 classico al rientro. Per acquistare un modello di ultima generazione, i clienti avrebbero dunque solo il Pro o il Pro Max, al di fuori dell’iPhone Ultra. Quest’ultimo dovrebbe occupare un posto a sé nella gamma, con un prezzo elevato e un posizionamento molto più esclusivo. Difficile, in queste condizioni, farne il nuovo iPhone destinato al grande pubblico.

Apple manterrà comunque un’offerta di modelli più accessibili con l’iPhone 17, l’iPhone 17e e l’iPhone Air. Tuttavia, nessuno di essi potrà essere presentato come la vera novità del rientro. Serviranno piuttosto da alternative per i clienti che non desiderano investire in un modello Pro, senza occupare per questo il posto tradizionalmente riservato all’iPhone standard di nuova generazione.

È qui che l’iPhone 18 Pro potrebbe cambiare status. Da modello pensato per chi vuole qualcosa in più rispetto all’iPhone standard, diventerebbe di fatto, almeno per alcuni mesi, l’iPhone di riferimento per chi vuole passare alla nuova generazione. Per Apple significherebbe anche dargli una visibilità diversa, sia nei negozi sia nella comunicazione del marchio.

Una scommessa rischiosa per Apple, ma potenzialmente più redditizia

Sulla carta, questo cambiamento di calendario ha un vantaggio evidente per il gigante di Cupertino. Se una parte dei clienti che avrebbe acquistato l’iPhone standard si sposta sul Pro, il prezzo medio degli iPhone venduti aumenta. E se i prezzi dei prossimi modelli verranno effettivamente rivisti al rialzo, ogni vendita potrebbe fruttare di più.

Il problema è che non tutti potrebbero accettare il nuovo compromesso. Chi cerca soltanto un iPhone recente, senza particolari esigenze da fascia alta, potrebbe non essere disposto a spendere diverse centinaia di euro in più per il modello Pro. In molti casi, aspettare l’iPhone 18 standard nel 2027 potrebbe diventare l’opzione più conveniente.

È questo il rischio maggiore per Apple: perdere, almeno temporaneamente, una parte della domanda. A quel punto il consumatore avrebbe una scelta molto chiara, pagare di più per avere subito la nuova generazione, aspettare l’iPhone 18 standard oppure guardare alle alternative Android.

Il calendario cade peraltro in un momento particolarmente importante per Apple. La fine dell’anno rappresenta tradizionalmente un periodo particolarmente favorevole alle vendite dei suoi prodotti. Con un modello Pro come principale porta d’ingresso verso la nuova generazione, Apple dovrà dunque convincere i clienti che il sovrapprezzo ne vale la pena.