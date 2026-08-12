Apple iPhone 18 Pro: costi produttivi aumentati del 40%

Apple ha recentemente aumentato i prezzi di iPad e Mac. In base alle parole del CEO Tim Cook, i rincari riguarderanno anche gli smartphone a partire dalla serie iPhone 18. Secondo l’analisi di TrendForce, i costi produttivi del nuovo iPhone 18 Pro aumenteranno del 40% circa. L’azienda di Cupertino annuncerà anche il primo modello pieghevole, insieme all’iPhone 18 Pro Max.

Prezzo base di 1.399 dollari?

Gli analisti di TrendForce hanno stimato i costi BOM (Bill of Materials) del nuovo iPhone 18 Pro che verrà annunciato da Apple a settembre ed effettuato un confronto con l’attuale iPhone 17 Pro. Considerando tre componenti hardware (processore, schermo e memoria) si prevede un incremento del 38% rispetto al modello del 2025 per la versione base con 256 GB di storage.

Come facilmente prevedibile, l’aumento maggiore riguarda la memoria (+34%). L’anno scorso era solo del 10%. TrendForce stima una diminuzione dei costi produttivi del display (dal 16% al 10%), mentre l’incremento per il processore è simile a quello del terzo trimestre 2025, quando è stato annunciato l’iPhone 17 Pro. Se il trend rimarrà invariato, il costo della memoria aumenterà del 42% nel primo semestre 2027.

Secondo TrendForce, Apple potrebbe “assorbire” una parte dei costi riducendo il margine di guadagno per evitare un calo della domanda, ma l’incremento dei prezzi finali è inevitabile. Quasi certamente ci saranno rincari anche per i vecchi iPhone.

Il prezzo dell’attuale iPhone 17 Pro con 256 GB di storage è 1.099 dollari (1.339 euro in Italia). Alcuni analisti hanno ipotizzato un prezzo di 1.399 dollari per il nuovo iPhone 18 Pro con 256 GB di storage. Per quanto detto è poco probabile un rincaro di 300 dollari. Apple potrebbe applicare un aumento di 100-150 dollari.

Insieme all’iPhone 18 Pro verranno annunciati anche iPhone 18 Pro Max e iPhone Ultra. Quest’ultimo dovrebbe essere il nome ufficiale del primo iPhone pieghevole, come anticipato all’inizio di aprile. Il nome è stato scoperto nel codice di iOS 27 beta 5, insieme a quelli di iPhone 18, iPhone 18e e iPhone Air 2 (che arriveranno nel primo trimestre 2027).