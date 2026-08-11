Apple non ha cancellato l'iPhone all-glass: arriverà nel 2027

Secondo un analista di Jefferies, Apple avrebbe cancellato l’iPhone “all-glass” previsto nel 2027 per celebrare i 20 anni dal lancio del primo modello. Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg, ha smentito l’indiscrezione. La roadmap dell’azienda di Cupertino non è cambiata, quindi lo smartphone dovrebbe essere annunciato l’anno prossimo. Lo stesso design verrà probabilmente ereditato dai futuri modelli Pro.

Sarà un iPhone molto costoso

In base alle informazioni ricevute da alcuni fornitori, l’analista Edison Lee di Jefferies ha comunicato che l’iPhone “all-glass” è stato cancellato a causa della bassa resa produttiva. Apple avrebbe in pratica rilevato troppe unità difettose. Le fonti di Gurman affermano invece che il lancio dello smartphone è ancora previsto per settembre 2027.

Il giornalista di Bloomberg ipotizza che l’indiscrezione sia riferita al modello (effettivamente cancellato per difficoltà progettuali) con una maggiore quantità di vetro. Apple utilizzerà il vetro per le parti frontale e posteriore, mentre il frame (telaio intermedio) sarà ancora in metallo. I lati dello smartphone saranno curvi. Questo nuovo design verrebbe utilizzato per i modelli Pro.

Apple introdurrà la novità per celebrare i 20 anni dal lancio dell’iPhone originale nel 2007. Non è noto se verrà usato il nome iPhone 20, invece di iPhone 19. In occasione del decimo anniversario nel 2017 è stato annunciato l’iPhone X, insieme agli iPhone 8 e iPhone 8 Plus (non è mai esistito un iPhone 9).

L’unica certezza è che l’iPhone “all-glass” avrà un prezzo molto elevato. Considerati i materiali pregiati e i costi di RAM e storage si prevede una cifra superiore a 2.000 dollari. A titolo di confronto, il prezzo base dell’attuale iPhone 17 Pro Max è 1.199 dollari (1.489 euro in Italia).

Insieme all’iPhone “tutto vetro” verrà annunciato anche il secondo iPhone pieghevole. Il debutto di Apple in questo mercato (dominato da Samsung) è previsto tra circa due mesi, quando arriveranno anche gli iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max. I modelli “più economici” iPhone 18 e iPhone 18e verranno annunciati all’inizio del 2027, insieme all’iPhone Air 2.