 Samsung Galaxy A57 5G da 256GB scontato di oltre 230€: non è da perdere
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Samsung Galaxy A57 5G da 256GB scontato di oltre 230€: non è da perdere

Il Samsung Galaxy A57 5G da 256 GB è su eBay con uno sconto di oltre 230 euro e possibilità di pagarlo a rate senza interessi.
Samsung Galaxy A57 5G da 256GB scontato di oltre 230€: non è da perdere
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Il Samsung Galaxy A57 5G da 256 GB è su eBay con uno sconto di oltre 230 euro e possibilità di pagarlo a rate senza interessi.
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Oggi vogliamo portare alla tua attenzione un ottimo smartphone di fascia media con caratteristiche eccezionali e soprattutto con un prezzo molto interessante. Stiamo parlando del Samsung Galaxy A57 5G che ora puoi avere a soli 367,64 euro su eBay, anziché 599,90 euro, inserendo il codice promozionale AGOSTO26 al momento del pagamento.

Il prezzo di listino lo puoi vedere sullo store ufficiale di Samsung, anche se su eBay non viene segnalato, e quindi potrai notare che ora c’è un risparmio di oltre 232 euro. E se preferisci puoi dilazionare il pagamento in 3 comode rate da 129 euro a interessi zero con Klarna.

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Samsung Galaxy A57 5G: medio gamma con qualcosa in più

Il Samsung Galaxy A57 5G si posiziona nella fascia media ma si vede subito che ha una marcia in più. Sia lato design, dove notiamo un incredibile maneggevolezza (pesa solo 174 grammi e ha uno spessore di 6,9 mm), sia lato prestazioni con il potente processore Exynos 1680 a 4 nm supportato da 8 GB di RAM. Non manca poi la certificazione IP68 per resistere all’acqua e alla polvere.

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Offre un display Super AMOLED da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento da 120 Hz e luminosità massima di 1800 nit, risultando perfettamente visibile anche all’esterno. Monta una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida cablata da 45 W e riesce ad arrivare a fine giornata con ancora una buona percentuale. Lo scomparto fotografico è composto da una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e una fotocamera frontale da 12 MP. Inoltre ricordiamo che in questa versione avrai a disposizione ben 256 GB di memoria interna.

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Insomma un grande smartphone che oggi potrai avere a molto meno del suo prezzo. Non tardare dunque. Vai subito su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy A57 5G a soli 367,64 euro, anziché 599,90 euro, inserendo il codice promozionale AGOSTO26 al momento del pagamento. Completando l’ordine oggi potrai riceverlo a casa tua in pochi giorni senza pagare la spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 ago 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
12 ago 2026
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