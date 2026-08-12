Pixel 11, da Google un codice sconto (150 euro) prima del lancio

È il giorno dei Pixel 11. Oggi assisteremo alla presentazione ufficiale dei nuovi smartphone Google: tre modelli destinati a noi, più quello pieghevole che quasi certamente non vedremo arrivare in Europa. Chi si è registrato sullo store ufficiale (si è ancora in tempo), in queste ore sta ricevendo un codice per ottenere uno sconto di 150 euro sull’acquisto.

Il codice sconto da 150 euro per i nuovi Pixel 11

Si tratta di un’ottima occasione, se si ha intenzione di comprare il Pixel 11 base (forse rinunciando a HiLight), Pixel 11 Pro o il più grande Pixel 11 Pro XL. Questa l’email che abbiamo appena ricevuto in redazione, con il coupon promozionale che rimarrà valido fino all’1 settembre.

Ancora non conosciamo i prezzi ufficiali dei nuovi telefoni di Google, ma è molto probabile che siano più alti rispetto a quelli dello scorso anno (forse a partire da 999 euro). La ragione, ancora una volta, è da collegare alla crisi delle memorie.

Durante l’evento di oggi dovrebbero essere annunciati anche Pixel Watch 5, l’evoluzione dell’orologio con Wear OS, e Pixel Tag, l’alternativa di bigG all’AirTag di Apple e ai tanti tracker in circolazione. Questo è quanto riportato dalle indiscrezioni, avremo tutte le conferme tra poche ore.

Chiudiamo con quelle che dovrebbero essere le specifiche tecniche in dotazione agli smartphone, stando a un leak recente.

Pixel 11

Display da 6,3 pollici con risoluzione 2424×1080 pixel, refresh rate adattivo 60-120 Hz;

chipset Google Tensor G6;

12 o 16 GB di RAM;

256 o 512 GB di memoria interna (non espandibile);

tripla fotocamera posteriore da 48 megapixel (f/1.7), 13 megapixel (f/2.2) e ** megapixel (f7**);

selfie camera frontale da 10,5 megapixel (f/2.2);

connettività 5G, 4G-LTE, Wi-Fi e Bluetooth;

batteria da 4.985 mAh con ricarica cablata da 30 W e wireless Qi;

certificazione IP68;

dimensioni 152,8x72x8,6 mm, peso 197 grammi;

colorazioni Fuchsia, Light Sterling, Moss e Midnight Haze.

Pixel 11 Pro

Display da 6,3 pollici con risoluzione 2856×1280 pixel, refresh rate adattivo 1-120 Hz;

chipset Google Tensor G6;

12 o 16 GB di RAM;

256 o 512 GB di memoria interna (non espandibile);

tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel (f/**), 48 megapixel (f/**) e 48 megapixel (f/**);

selfie camera frontale da 42 megapixel (f/2.2);

connettività 5G, 4G-LTE, Wi-Fi e Bluetooth;

batteria da 4.850 mAh con ricarica cablata da 30 W e wireless Qi;

certificazione IP68;

dimensioni 152,7×71,9×8,4 mm, peso 204 grammi;

colorazioni Dune, Light Fog, Midnight Haze e Pine.

Pixel 11 Pro XL

Display da 6,8 pollici con risoluzione 2992×1344 pixel, refresh rate adattivo 1-120 Hz;

chipset Google Tensor G6;

12 o 16 GB di RAM;

256 GB, 512 GB o 1 TB di memoria interna (non espandibile);

tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel (f/**), 48 megapixel (f/**) e 48 megapixel (f/**);

selfie camera frontale da 42 megapixel (f/2.2);

connettività 5G, 4G-LTE, Wi-Fi e Bluetooth;

batteria da 5.115 mAh con ricarica cablata da 45 W e wireless Qi;

certificazione IP68;

dimensioni 162,7×76,5×8,5 mm, peso 226 grammi;

colorazioni Dune, Light Fog, Midnight Haze e Pine.

Pixel 11 Pro Fold