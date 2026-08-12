 Pixel 11, da Google un codice sconto (150 euro) prima del lancio
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Pixel 11, da Google un codice sconto (150 euro) prima del lancio

In vista del lancio dei Pixel 11, Google offre un coupon da 150 euro valido fino all’1 settembre per l’acquisto dei nuovi smartphone.
Pixel 11, da Google un codice sconto (150 euro) prima del lancio
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In vista del lancio dei Pixel 11, Google offre un coupon da 150 euro valido fino all’1 settembre per l’acquisto dei nuovi smartphone.
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È il giorno dei Pixel 11. Oggi assisteremo alla presentazione ufficiale dei nuovi smartphone Google: tre modelli destinati a noi, più quello pieghevole che quasi certamente non vedremo arrivare in Europa. Chi si è registrato sullo store ufficiale (si è ancora in tempo), in queste ore sta ricevendo un codice per ottenere uno sconto di 150 euro sull’acquisto.

Il codice sconto da 150 euro per i nuovi Pixel 11

Si tratta di un’ottima occasione, se si ha intenzione di comprare il Pixel 11 base (forse rinunciando a HiLight), Pixel 11 Pro o il più grande Pixel 11 Pro XL. Questa l’email che abbiamo appena ricevuto in redazione, con il coupon promozionale che rimarrà valido fino all’1 settembre.

Il codice sconto per risparmiare sui nuovi Pixel 11

Ancora non conosciamo i prezzi ufficiali dei nuovi telefoni di Google, ma è molto probabile che siano più alti rispetto a quelli dello scorso anno (forse a partire da 999 euro). La ragione, ancora una volta, è da collegare alla crisi delle memorie.

Durante l’evento di oggi dovrebbero essere annunciati anche Pixel Watch 5, l’evoluzione dell’orologio con Wear OS, e Pixel Tag, l’alternativa di bigG all’AirTag di Apple e ai tanti tracker in circolazione. Questo è quanto riportato dalle indiscrezioni, avremo tutte le conferme tra poche ore.

Chiudiamo con quelle che dovrebbero essere le specifiche tecniche in dotazione agli smartphone, stando a un leak recente.

Pixel 11

  • Display da 6,3 pollici con risoluzione 2424×1080 pixel, refresh rate adattivo 60-120 Hz;
  • chipset Google Tensor G6;
  • 12 o 16 GB di RAM;
  • 256 o 512 GB di memoria interna (non espandibile);
  • tripla fotocamera posteriore da 48 megapixel (f/1.7), 13 megapixel (f/2.2) e ** megapixel (f7**);
  • selfie camera frontale da 10,5 megapixel (f/2.2);
  • connettività 5G, 4G-LTE, Wi-Fi e Bluetooth;
  • batteria da 4.985 mAh con ricarica cablata da 30 W e wireless Qi;
  • certificazione IP68;
  • dimensioni 152,8x72x8,6 mm, peso 197 grammi;
  • colorazioni Fuchsia, Light Sterling, Moss e Midnight Haze.

Pixel 11 Pro

  • Display da 6,3 pollici con risoluzione 2856×1280 pixel, refresh rate adattivo 1-120 Hz;
  • chipset Google Tensor G6;
  • 12 o 16 GB di RAM;
  • 256 o 512 GB di memoria interna (non espandibile);
  • tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel (f/**), 48 megapixel (f/**) e 48 megapixel (f/**);
  • selfie camera frontale da 42 megapixel (f/2.2);
  • connettività 5G, 4G-LTE, Wi-Fi e Bluetooth;
  • batteria da 4.850 mAh con ricarica cablata da 30 W e wireless Qi;
  • certificazione IP68;
  • dimensioni 152,7×71,9×8,4 mm, peso 204 grammi;
  • colorazioni Dune, Light Fog, Midnight Haze e Pine.

Pixel 11 Pro XL

  • Display da 6,8 pollici con risoluzione 2992×1344 pixel, refresh rate adattivo 1-120 Hz;
  • chipset Google Tensor G6;
  • 12 o 16 GB di RAM;
  • 256 GB, 512 GB o 1 TB di memoria interna (non espandibile);
  • tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel (f/**), 48 megapixel (f/**) e 48 megapixel (f/**);
  • selfie camera frontale da 42 megapixel (f/2.2);
  • connettività 5G, 4G-LTE, Wi-Fi e Bluetooth;
  • batteria da 5.115 mAh con ricarica cablata da 45 W e wireless Qi;
  • certificazione IP68;
  • dimensioni 162,7×76,5×8,5 mm, peso 226 grammi;
  • colorazioni Dune, Light Fog, Midnight Haze e Pine.

Pixel 11 Pro Fold

  • Display principale da 8 pollici con refresh rate da 120 Hz;
  • display secondario da 6,4 pollici con refresh rate da 120 Hz;
  • chipset Google Tensor G6;
  • 12 o 16 GB di RAM;
  • 256 GB, 512 GB o 1 TB di memoria interna (non espandibile);
  • fotocamera principale da 48 megapixel (f/**), secondarie da 10,5 megapixel (f/**) e 10,8 megapixel (f/**);
  • selfie camera frontale da 10 megapixel (f/2.2);
  • connettività 5G, 4G-LTE, Wi-Fi e Bluetooth;
  • batteria da 4.806 mAh con ricarica cablata da 30 W e wireless Qi2;
  • certificazione IP68 (da confermare);
  • dimensioni 155,2x76x10,1 mm da chiuso e 155,2×150,4×5 mm da aperto, peso 226 grammi;
  • colorazioni Midnight Haze e Pine.

Pubblicato il 12 ago 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
12 ago 2026
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