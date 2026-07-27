 Google conferma che Pixel 11 sarà più caro, colpa delle memorie
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Google conferma che Pixel 11 sarà più caro, colpa delle memorie

I nuovi Pixel 11 saranno presentati solo il 12 agosto, ma Google ha già confermato una notizia poco piacevole: i prezzi aumenteranno.
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I nuovi Pixel 11 saranno presentati solo il 12 agosto, ma Google ha già confermato una notizia poco piacevole: i prezzi aumenteranno.
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C’è una brutta notizia per chi sta aspettando i nuovi Pixel 11 per cambiare smartphone: costeranno di più rispetto ai modelli precedenti. La conferma è arrivata direttamente da Google e, neanche a dirlo, la responsabilità è da attribuire alla crisi delle memorie che ormai da quasi un anno sta affliggendo l’industria tecnologica (e i nostri portafogli).

I Pixel 11 costeranno di più, per colpa della RAM

La redazione del sito 9to5Google ha scambiato quattro chiacchiere con Shakil Barkat, vicepresidente della divisione Devices and Services. Non si è nascosto dietro a un classico no comment, ma ha detto chiaramente cosa attende gli acquirenti. Queste le sue parole.

Non si è mai verificato un aumento dei prezzi delle memorie come quello che sta avvenendo a livello globale in questo momento. Abbiamo protetto i nostri consumatori dalle fluttuazioni legate alle forniture il più a lungo possibile, ma il contesto economico è cambiato radicalmente e non ne siamo immuni.

Tradotto: i nuovi Pixel 11 al lancio costeranno di più rispetto ai predecessori, indicativamente 100 dollari extra. Verranno comunque proposte campagne promozionali e di trade-in per abbassare la spesa.

Gli aggiustamenti dei prezzi saranno implementati dinamicamente per adattarsi alle condizioni dell’offerta.

Il ritocco dei listini sembra destinato a interessare anche il Pixel 10a già sul mercato da mesi. La crisi delle memorie dovrebbe inoltre portare a una riduzione della RAM integrata nel modello Pro, da 16 a 12 GB. Qui sotto (a sinistra) il design, trapelato alcuni giorni fa per sbaglio attraverso uno dei siti ufficiali di bigG.

L'immagine del Pixel 11 Pro (non Pro XL) trapelata sul sito ufficiale di Google Fi

La presentazione dei nuovi Pixel 11 andrà in scena il 12 agosto, con un evento dedicato (Made by Google 2026) che potrà essere seguito anche in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale. Dovrebbero essere annunciati quattro modelli in totale: quello base, Pro, Pro XL e Pro Fold. Non è da escludere nemmeno l’arrivo dell’orologio Pixel Watch 5 e degli auricolari wireless Pixel Buds Pro 3.

Fonte: 9to5Google

Pubblicato il 27 lug 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
27 lug 2026
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