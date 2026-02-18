Pixel 10a è ufficiale: cosa cambia per il mid-range di Google

Tolti i veli al nuovo Pixel 10a, lo smartphone con cui Google prova a dire la sua in un segmento di mercato dove di certo la concorrenza non manca. Rispetto al predecessore 9a i passi in avanti vanno ricercati soprattutto sul fronte del design: il comparto hardware non accoglie stravolgimenti, mantenendo lo stesso processore già visto nella scorsa generazione.

Tutto sul nuovo Google Pixel 10a

Osservando il retro, la prima cosa che si nota è una superficie completamente piatta. Non c’è più il camera bump, grazie a un lavoro di ingegnerizzazione che ha permesso di far sparire le fotocamere all’interno della scocca.

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate. Non sono quelle di un vero e proprio upgrade, se si fa il confronto con quanto visto un anno fa.

Actua Display da 6,3 pollici con pannello pOLED, aspect ratio 20:9, risoluzione 2424×1080 pixel, refresh rate 60-120 Hz, luminosità fino a 2.000 nit (HDR, picco da 3.000 nit), contrasto 2.000.000:1 e Corning Gorilla Glass 7i;

processore Google Tensor G4 con coprocessore Titan M2;

8 GB di RAM;

128 o 256 GB di memoria interna;

doppia fotocamera posteriore da 48 megapixel (sensore da 1/2″, f/1.7, ottica 82 gradi) e 13 megapixel (sensore da 1/3,1″, f/2.2, ottica 120 gradi) con Super Res Zoom fino a 8x e stabilizzazione ottica ed elettronica;

fotocamera frontale da 13 megapixel (f/2.2, ottica 96,1 gradi);

connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 6, 5G, NFC, GPS;

supporto Dual SIM con compatibilità per SIM ed eSIM;

altoparlanti stereo e due microfoni;

telaio in alluminio, certificazione IP68;

batteria da 5.100 mAh con porta USB-C 3.2 e supporto alla ricarica wireless Qi;

dimensioni 153,9×73,0x9,0 millimetri, peso 183 grammi.

Android sempre aggiornato e tanta AI

Concentriamoci sul comparto software. È preinstallato Android 16 al lancio con sette anni di aggiornamenti garantiti per sistema operativo, sicurezza e funzionalità incluse nei pacchetti Pixel Drop. Questo è senza dubbio un valore aggiunto. Non mancano nemmeno la VPN di Google da utilizzare senza spese extra e il supporto ad AirDrop in Quick Share.

Fin qui non l’abbiamo nominata, ma l’intelligenza artificiale gioca un ruolo da protagonista. Gemini è profondamente integrato e ci sono caratteristiche AI pronte a entrare in azione in ogni contesto, a partire dall’acquisizione e dall’elaborazione delle fotografie con Nano Banana. Ad esempio, Guida fotografica debutta sulla A-Series per analizzare l’inquadratura e aiutare a ottenere lo scatto perfetto.

Prezzo e disponibilità

Al lancio, il nuovo Pixel 10a è proposto al prezzo di 549 euro nella versione con 128 GB di memoria interna e a 649 euro in quella da 256 GB. Le colorazioni disponibili sono Viola lavanda, Rosso lampone, Grigio nebbia e Nero ossidiana. Con l’acquisto si ha diritto a tre mesi di YouTube Premium e altrettanti di Google One.

È online su Telefonino la nostra intervista a a Soniya Jobanputra, Product Manager di Google. Fra i temi trattati, l’importanza dell’AI e una previsione sulle prossime evoluzioni dell’ecosistema mobile.