Android con AirDrop per lo scambio di file con iPhone, iPad e Mac

Dal mese di novembre, chi ha uno smartphone della gamma Pixel 10 può scambiare facilmente contenuti con un iPhone grazie al supporto per AirDrop introdotto da Google nella funzionalità Quick Share. A quanto pare, l’integrazione è destinata a raggiungere presto altri dispositivi Android, anche di produttori diversi.

Quick Share con AirDrop su tutti gli Android

A renderlo noto è stato proprio il gruppo di Mountain View. La conferma è arrivata da Eric Kay (Vice President of Engineering) durante un incontro con la stampa andato in scena negli uffici di Taipei, durante un tour Pixel Labs che potrebbe avere a che fare con il lancio del Pixel 10a ormai dietro l’angolo. Queste le sue parole.

L’anno scorso abbiamo lanciato l’interoperabilità con AirDrop. Nel 2026 la estenderemo a molti altri dispositivi.

Il progetto ha assorbito tempo ed energie, ma i tempi sembrano essere finalmente maturi per estendere la compatibilità non solo agli iPhone, ma anche ai tablet della linea iPad e ai computer della famiglia Mac.

Abbiamo dedicato molto tempo ed energie per assicurarci di poter realizzare qualcosa che fosse compatibile non solo con iPhone, ma anche con iPad e MacBook. Ora che l’abbiamo dimostrato, stiamo lavorando con i nostri partner per estenderlo al resto dell’ecosistema, e presto ci saranno annunci entusiasmanti.

Perché è importante? Renderà più facile lo scambio di file tra dispositivi mobile con sistemi operativi diversi, senza costringere all’utilizzo di cavi ed eliminando l’obbligo di passare dal cloud o da altre soluzioni complesse. La connessione è diretta, sfrutta le tecnologie Bluetooth e Wi-Fi. Al momento non ci sono indicazioni precise sui modelli supportati e sulle tempistiche per il lancio.

Passaggio più semplice da iPhone ad Android

Un altro aspetto su cui si è concentrato Kay è quello che riguarda lo switch da iPhone (iOS) ad Android. Google ha intenzione di renderlo più semplice. Il lavoro da fare non manca, i margini di miglioramento sono evidenti a tutti coloro che hanno provato a farlo.