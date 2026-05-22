Discord: crittografia end-to-end per tutte le chiamate

Discord ha comunicato che le chiamate audio e video effettuate con qualsiasi dispositivo sono ora protette dalla crittografia end-to-end. La funzionalità, annunciata ad agosto 2023, è attiva per impostazione predefinita. Al momento non è prevista per le chat testuali. Meta ha recentemente eliminato la crittografia end-to-end per i messaggi diretti su Instagram, mentre TikTok non aggiungerà questa protezione.

Crittografia end-to-end con il protocollo DAVE

Discord ha avviato la sperimentazione di tecnologie e protocolli per la crittografia end-to-end quasi tre anni fa. La scelta è caduta sul protocollo DAVE a metà settembre 2024, acronimo di Discord Audio and Video End-to-end encryption. È open source, quindi chiunque può esaminare il codice sorgente pubblicato su GitHub.

Nel corso dei mesi successivi è stato introdotto gradualmente su desktop, mobile, browser, console, app e bot. La migrazione è stata completata a marzo 2026. Ora la crittografia end-to-end è attiva per qualsiasi chiamata audio e video effettuate in messaggi diretti one-to-one, messaggi diretti di gruppo, canali vocali e stream Go Live. L’unica eccezione è rappresentata dai canali stage, in quanto sono progettati per la trasmissione di eventi live pubblici.

Il protocollo DAVE ha permesso di proteggere le conversazioni mantenendo l’elevata qualità e la bassa latenza su ogni piattaforma supportata e indipendentemente dal dispositivo utilizzato dagli utenti per accedere a Discord. Durante lo sviluppo era stato individuato un problema con Firefox, successivamente risolto con la collaborazione di Mozilla.

L’azienda californiana inizierà ora a rimuovere il codice dai client che supportano le chiamate senza crittografia end-to-end come soluzione di fallback. Ciò significa che le app senza supporto per DAVE non permetteranno di effettuare le chiamate. Al momento non sono previsti piani per aggiungere la protezione alle conversazioni testuali, in quanto è una sfida ingegneristica troppo complessa. Verranno comunque migliorate le funzionalità per la privacy.