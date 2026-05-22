PowerShell: installazione su macOS senza avvisi di sicurezza

Chi ha mai provato a installare PowerShell su un Mac, conosce bene il rituale: si scarica l’app, si apre, e il sistema blocca tutto con un avviso di sicurezza che segnala un’app non verificata. Così si finisce per cercare la soluzione online. Si modificano le impostazioni di sicurezza, si eseguono comandi speciali nel terminale. È un software Microsoft, non un file scaricato da un sito sospetto, eppure macOS lo tratta come tale…

Microsoft ha finalmente risolto il problema, con il prossimo rilascio, PowerShell per macOS sarà correttamente autenticato da Apple.

Microsoft risolve finalmente il problema più fastidioso di PowerShell su macOS

Con il nuovo aggiornamento di PowerShell per macOS, il pacchetto e il tarball saranno finalmente firmati e verificati secondo gli standard di sicurezza di Apple. Anche i binari e le librerie vengono aggiornati per essere conformi ai requisiti di sicurezza Apple e alle linee guida interne di Microsoft. Tra le correzioni c’è anche un bug che impostava in modo errato i permessi dei file nel tarball.

Microsoft dice di aver ricevuto feedback su questi problemi per molto tempo, cosa che rende la correzione gradita, ma tardiva.

Il 2026 è un anno importante per PowerShell

Microsoft ha dichiarato che il 2026 è un anno cruciale per PowerShell. In programma c’è PowerShell 7.7, che potrebbe introdurre un cambiamento di design significativo. L’azienda ha anche ritirato il pacchetto MSI per l’installazione di PowerShell su Windows in favore di MSIX, un formato moderno che offre maggiore affidabilità rispetto a MSI, un formato legacy che dipende troppo da script personalizzati e può comportarsi in modo incoerente durante la fase di installazione.