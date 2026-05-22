 ChatGPT su PowerPoint per creare presentazioni con i prompt
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ChatGPT su PowerPoint per creare presentazioni con i prompt

ChatGPT sbarca su Microsoft PowerPoint. Consente di creare e modificare presentazioni con prompt. L'AI pesca da Gmail, Outlook e SharePoint.
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ChatGPT sbarca su Microsoft PowerPoint. Consente di creare e modificare presentazioni con prompt. L'AI pesca da Gmail, Outlook e SharePoint.
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Aggiungi una slide sul panorama competitivo con tre colonne., Riscrivi questa sezione in modo più conciso. Basta scriverlo su ChatGPT e la modifica compare direttamente su Microsoft PowerPoint, con le slide complete di layout e contenuti generati automaticamente. OpenAI ha annunciato l’integrazione diretta di ChatGPT su Microsoft PowerPoint, che permette di creare presentazioni da zero o di modificare quelle esistenti con prompt in linguaggio naturale, senza cambiare ambiente di lavoro. La funzione è in beta per gli utenti gratuiti e per gli abbonati ChatGPT Business.

Creare presentazioni con ChatGPT direttamente su PowerPoint: ecco come funziona

In pratica si descrive ciò che serve e l’AI si occupa di contenuti, impaginazione e formattazione. La vera differenza rispetto ai normali template, però, è l’integrazione con gli strumenti di lavoro. ChatGPT può recuperare informazioni da Gmail, Outlook e SharePoint, usando dati e contesto già presenti nell’ecosistema aziendale.

Microsoft integra già Copilot su PowerPoint e adesso dovrà convivere con ChatGPT. Sono due prodotti diversi, di due aziende diverse (anche se profondamente legate), che operano in territorio sovrapposto all’interno delle stesse applicazioni Microsoft.

Per Microsoft, la situazione è ambivalente: tutto ciò che rende Office più indispensabile è positivo. Ma avere Copilot e ChatGPT in competizione dentro i propri prodotti è una complicazione.

ChatGPT su PowerPoint è gratuito (per ora)

La disponibilità per gli utenti gratuiti non è frutto di generosità, dietro c’è una strategia precisa. Più persone iniziano a usare ChatGPT ogni giorno, più aumenta la probabilità che aziende e team decidano di adottare soluzioni come ChatGPT Business su larga scala. È una crescita graduale, ma intenzionale.

Il punto resta sempre lo stesso: cosa succede ai dati quando l’AI accede a email e cloud? Per settori come finanza, sanità e pubblica amministrazione, questa risposta sarà decisiva per l’adozione.

Fonte: ChatGPT

Pubblicato il 22 mag 2026

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Tiziana Foglio
Pubblicato il
22 mag 2026
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