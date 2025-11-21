Android Quick Share supporta AirDrop su Pixel 10

Google ha annunciato un’inattesa novità per gli utenti Android. La funzionalità Quick Share permette ora la condivisione dei file con gli iPhone. In pratica è stato aggiunto il supporto per AirDrop. Al momento è disponibile solo sui Pixel 10. L’azienda di Mountain View ha pubblicato un post relativo alla sicurezza e confermato che Apple non è stata coinvolta nello sviluppo.

Apple bloccherà la condivisione?

Quick Share (nota in precedenza come Condivisione nelle vicinanze) è la funzionalità che permette di scambiare file tra smartphone Android. Gli utenti che hanno un Pixel 10 potranno inviare file anche agli iPhone. Sui dispositivi di Apple deve essere attivata l’opzione di visibilità “Tutti per 10 minuti” della funzionalità AirDrop. È quindi necessario verificare che il file viene condiviso con la persona desiderata.

L’azienda di Mountain View sottolinea che non è stato usato nessuna workaround. La connessione è diretta e peer-to-peer, senza l’invio di dati ai server. Sono stati rispettati tutti gli standard di sicurezza e utilizzato il linguaggio Rust che elimina le vulnerabilità della memoria, come i buffer overflow.

Google afferma che questo è il primo passo verso la condivisione cross-platform e spera di lavorare insieme ad Apple per attivare la condivisione in modalità “Solo contatti” in futuro. Come ha confermato un portavoce, Google ha infatti sviluppato il supporto per AirDrop senza coinvolgere Apple. Secondo Ars Technica, la “magia” è stata probabilmente ottenuta con l’aiuto del Digital Markets Act.

AirDrop sfrutta il Bluetooth per trovare i dispositivi nelle vicinanze e il Wi-Fi per trasferire i file. L’azienda di Cupertino ha tuttavia aggiunto il protocollo proprietario Apple Wireless Direct Link (AWDL). La Commissione europea ha imposto ad Apple l’uso dello standard Wi-Fi Aware (a partire da iOS 26) per garantire l’interoperabilità.

Google ha probabilmente utilizzato Wi-Fi Aware (che supporta a partire da Android 8) per il trasferimento peer-to-peer verso gli iPhone. L’interoperabilità e il DMA in generale hanno ricevuto molte critiche da Apple. L’azienda di Cupertino potrebbe teoricamente rilasciare un aggiornamento per iOS che blocca la ricezione dei file dai Pixel 10.