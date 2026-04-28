AI in arrivo su Ubuntu: Canonical spiega come e quando

A differenza di quanto avvenuto su un sistema operativo come Windows 11, dove Microsoft ha avuto la possibilità di forzare l’integrazione dell’AI (con l’esito che tutti conosciamo), nell’ambito di una distribuzione Linux come Ubuntu si deve necessariamente procedere in modo diverso. Lo sa bene Canonical, che oggi ha condiviso la sua visione, basata su un approccio cauto, ma non rinunciatario.

Linux e l’AI: la visione di Canonical per Ubuntu

Innanzitutto, l’azienda conferma di aver già introdotto gli strumenti di intelligenza artificiale nel proprio flusso di lavoro. Non che ci fossero molti dubbi, oggigiorno è comune a tutte le software house. Lo ha però fatto seguendo principi coerenti con la filosofia open source e definiti in linea con i suoi valori.

[…] Canonical sta intensificando l’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale in modo mirato e rigoroso, privilegiando modelli aperti con termini di licenza che riteniamo più compatibili con i nostri valori, combinati con framework open source.

Per quanto riguarda nello specifico Ubuntu, è confermato che la distribuzione Linux accoglierà le prime funzionalità AI entro il prossimo anno. Non sarà un’integrazione dettata dalla volontà di cavalcare il trend del momento, ma ben ponderata e sottoposta a un’intensa fase di test, prediligendo (se possibile) un’elaborazione locale dei dati, senza però compromettere le prestazioni.

Le funzionalità di intelligenza artificiale verranno integrate in Ubuntu nel corso del prossimo anno, non appena le riterremo sufficientemente mature e di qualità, con una preferenza per l’inferenza locale come impostazione predefinita.

L’intelligenza artificiale sarà presente nel sistema operativo con due obiettivi: migliorare le caratteristiche esistenti e introdurne di nuove.

Le funzionalità di intelligenza artificiale in Ubuntu si presenteranno in due forme: in primo luogo come mezzo per migliorare le funzionalità esistenti del sistema operativo con modelli di intelligenza artificiale in background e in seguito sotto forma di funzionalità e flussi di lavoro nativi all’IA per coloro che li desiderano.

Funzionalità implicite ed esplicite

La visione appena descritta si presta a una distinzione tra funzionalità implicite ed esplicite. Le prime sono quelle già presenti nell’OS e che potranno beneficiare dell’arrivo dell’AI, ad esempio migliorando l’integrazione delle tecnologie speech-to-text e text-to-speech. Le altre, invece, hanno a che fare ad esempio con gli agenti che in piena autonomia possono gestire documenti e applicazioni o automatizzare alcune operazioni.

Le funzionalità di intelligenza artificiale implicite miglioreranno le capacità già presenti in Ubuntu, l’intelligenza artificiale esplicita verrà introdotta come nuova funzionalità.

AI e posti di lavoro nel mondo open source

È particolarmente interessante il passaggio in cui Canonical si concentra sull’impatto dell’AI in termini di occupazione all’interno dell’azienda: non ridurrà la forza lavoro, ma è bene acquisire le competenze necessarie per sfruttarne i vantaggi e non rimanere indietro.