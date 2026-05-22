Crisi della RAM? Ci pensa PowerToys con la Low Memory Mode

In piena crisi della RAM, ogni MB di memoria risparmiato può fare la differenza. Ed ecco che la community di volontari impegnata sul progetto open source PowerToys ha proposto di implementare la funzionalità Low Memory Mode che, una volta disponibile, permetterà proprio di risparmiare risorse quando non è necessario tenere attivi i tool che fanno parte del pacchetto.

Come funziona la Low Memory Mode di PowerToys

L’approccio è piuttosto intuitivo: chiudere i processi in background quando non vengono utilizzati. In questo modo, però, gli strumenti interessati non potrebbero più essere aperti istantaneamente con la pressione di un pulsante o con una combinazione di tasti. La soluzione al problema è semplice e consiste nel renderlo opzionale. Ecco come si presenterebbe la novità a livello di impostazioni.

Qual è il consumo di RAM da parte delle utility presenti in PowerToys? Non è trascurabile come si potrebbe pensare. Un solo processo può arrivare a superare i 170 MB, un peso non indifferente, soprattutto se il comparto hardware non è quello di un computer di fascia alta.

La proposta è quella di abilitare la Low Memory Mode in un primo momento solo per quattro strumenti, ovvero il Text extractor che riconosce il testo presente nelle immagini, la Selezione colori per identificare il codice esatto della tonalità di un pixel sullo schermo, Incolla avanzato per la formattazione del testo presente negli appunti e Anteprima rapida per visualizzare velocemente il contenuto di un file senza aprirlo.