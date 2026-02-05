Pixel 10a senza camera bump: come cambia il design

Non si farà attendere molto il nuovo Google Pixel 10a: lo vedremo comparire sullo store ufficiale per il preordine già il 18 febbraio, tra meno di due settimane. Ad annunciarlo è stato direttamente il gruppo di Mountain View, con la pubblicazione del breve filmato qui sotto. Fin dal primo sguardo si nota una novità rispetto alla generazione precedente.

Il design di Google Pixel 10a in mostra

Un video da 15 secondi non è certo sufficiente per capire tutto, ma a livello di design ci sarà un cambiamento importante: addio al camera bump sul retro. La superficie posteriore risulta interamente piatta, anche dove ospita i due sensori fotografici.

Di seguito un’immagine del Pixel 9a visto da vicino. Va detto che già sul modello precedente non dava alcun fastidio. Il gradino è millimetrico.

L’unica colorazione mostrata al momento è Viola ametista (Iris), la stessa introdotta lo scorso anno. Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche, è lecito attendersi come sempre una scheda che eredita il processore Tensor G5 dalla generazione Pixel 10, ma con alcuni compromessi, a partire dal quantitativo di RAM integrato. Lato software ci sarà ovviamente il sistema operativo Android nella sua versione più recente e con almeno sette anni di aggiornamenti garantiti, arricchito da tutte le funzionalità AI confezionate da Google, incluso Gemini.

Non è trapelata alcuna informazione sul prezzo. Pixel 9a è stato proposto al lancio a 549 euro per la versione da 128 GB e a 649 euro per quella da 256 GB. La spesa potrebbe essere la stessa. Vedremo se la crisi che sta vivendo il mercato delle memorie avrà un impatto negativo.

Occhi puntati verso il Google Store, dunque, dove il 18 febbraio prenderà il via la fase di preordine. Il modello precedente è arrivato sul mercato italiano nel mese di aprile, dopo essere rinviato a causa di problematiche mai spiegate in via ufficiale.