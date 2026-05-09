HONOR pad da 12,1 pollici e 256 GB a 105€ in meno su Amazon

Oggi ti segnaliamo una promozione spettacolare che ti permette di avere un tablet interessante a un prezzo molto vantaggioso. Stiamo parlando dell’HONOR pad da 12,1 pollici che oggi su Amazon puoi avere a soli 244,90 euro, invece che 349,90 euro.

Con lo sconto del 30% il prezzo si avvicina moltissimo al minimo storico e potrai risparmiare la bellezza di 105 euro sul totale. Una promozione davvero molto allettante e dunque da non farsela scappare. Inoltre potrai decidere di pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina. Affrettati perché chiaramente un’occasione del genere non può durare a lungo.

HONOR pad da 12,1 pollici a questo prezzo è super

Possiamo dire senza ombra di dubbio che a questo prezzo l’HONOR pad è uno dei migliori acquisti che puoi fare nella categoria. Innanzitutto a un generoso display Eye Comfort da 12,1 pollici con frequenza di aggiornamento da 120 Hz e 1,07 miliardi di colori. Ha una cornice sottile con scocca in metallo, un peso di 525 grammi e uno spessore di 6,29 mm.

A bordo troviamo il potente processore Snapdragon 7 Gen 3 che viene supportato in questa versione da 8 GB di RAM e dal sistema operativo basato su Android 15 con interfaccia Magic OS 9. Troverai poi la bellezza di 256 GB di memoria interna che ti permetteranno di archiviare ciò che vuoi. Ha una fotocamera posteriore e anteriore da 8 MP e una capacità della batteria da 10100 mAh con ricarica rapida. Inoltre potrai avvalerti della tecnologia Bluetooth 5.3 e della connessione WiFi 6.

Non tardare perché come dicevamo una promozione così allettante è destinata a durare poco. Quindi prima che sia tardi e sparisca vai su Amazon e acquista il tuo HONOR pad da 12,1 pollici a soli 244,90 euro, invece che 349,90 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.