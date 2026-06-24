POCO M8 5G da 256GB: rapporto qualità prezzo top (offerta Prime Day)

È da un po’ che stai cercando uno smartphone che abbia un buon rapporto qualità prezzo ma non sei riuscito ancora a trovare l’offerta giusta per te? Allora goditi questa promozione in esclusiva per i clienti Prime. Se fai alla svelta puoi mettere nel tuo carrello di Amazon il POCO M8 5G a soli 208,90 euro, invece che 269,90 euro.

Su Amazon il prezzo di listino non viene segnalato ma lo puoi vedere tranquillamente sullo store ufficiale di Xiaomi, ed è poi quello che ti abbiamo scritto sopra. Dunque in questo momento puoi risparmiare 61 euro sul totale. Inoltre avrai la possibilità di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis.

POCO M8 5G: la spesa giusta con pochi compromessi

Il POCO M8 5G è uno smartphone adatto per chi non ha eccessive esigenze e si comporta benissimo in tutte le fasi, mantenendo un ottimo equilibrio. Partendo dall’estetica possiamo notare un peso non eccessivo di 178 grammi, con uno spessore di 7,35 mm, per essere maneggevole. Ha però un generoso display Flow AMOLED da 6,77 pollici con refresh rate da 120 Hz ed è resistente all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP65.

Nonostante come dicevamo non è il top di gamma per il gaming possiede il potente processore Snapdragon 6 Gen 3 supportato da 8 GB di RAM che garantisce buone prestazioni. La memoria interna in questa versione è da 256 GB che non è niente male e offre un’ottima archiviazione. Anche lo scomparto fotografico è degno di nota, con una fotocamera posteriore principale da 50 MP e una fotocamera anteriore da 20 MP. Inoltre non dovrai preoccuparti della batteria grazie alla sua capacità da 5.520 mAh con ricarica turbo fino a 45 W.

Insomma un ottimo smartphone, soprattutto in relazione al prezzo con cui puoi accaparrartelo oggi. Perciò non tardare, vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo POCO M8 5G a soli 208,90 euro, invece che 269,90 euro. Ti ricordo che per averlo a questo prezzo devi essere iscritto ai servizi Prime, perciò se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.