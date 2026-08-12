Pixel Watch 5 è già in preordine su Amazon: eccolo

È già disponibile in preordine su Amazon il nuovo Pixel Watch 5. È l’orologio smart di Google con scheda tecnica evoluta e una profonda integrazione di Gemini, per funzionalità avanzate di intelligenza artificiale. La fase di progettazione è stata portata avanti con l’obiettivo di renderlo ancora più utile efficace per il monitoraggio della salute e durante le sessioni di allenamento.

Via ai preordini di Pixel Watch 5 su Amazon

Tra le caratteristiche in dotazione spiccano il display Actua 360 con luminosità fino a 3.000 nit, un’autonomia molto elevata (fino a 72 ore con la modalità di risparmio energetico) e la possibilità di scegliere tra due dimensioni della cassa: 41 mm e 45 mm, così da adattarsi a ogni polso. Il sistema operativo è ovviamente Wear OS, con accesso garantito agli aggiornamenti distribuiti nei prossimi anni.

A quanto già scritto si aggiungono la localizzazione GPS precisa, il supporto ai pagamenti tramite NFC, la possibilità di interagire con l’AI attraverso comandi vocali e funzionalità come Raise to Talk per attivare Gemini semplicemente sollevando il braccio. Altre informazioni sono riportate nell’articolo dedicato. Di seguito tutti i prezzi. Per gli abbinamenti delle colorazioni con i rispettivi cinturini fare riferimento alle singole schede.

Google Pixel Watch 5 (41 mm)

Google Pixel Watch 5 (45 mm)

Per tutti i modelli c’è la consegna gratuita al day one del 20 agosto. Inoltre, si tratta di una prenotazione al mimo garantito, vale a dire che se dovesse essere proposto uno sconto dall’e-commerce prima dell’uscita, la spesa verrebbe ridotta in automatico.