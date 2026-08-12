 Pixel Watch 5 è già in preordine su Amazon: eccolo
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Pixel Watch 5 è già in preordine su Amazon: eccolo

Amazon ha aperto i preordini di Google Pixel Watch 5 con le versioni Wi-Fi e LTE, l'AI Gemini, display luminoso e autonomia fino a 72 ore.
Pixel Watch 5 è già in preordine su Amazon: eccolo
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Amazon ha aperto i preordini di Google Pixel Watch 5 con le versioni Wi-Fi e LTE, l'AI Gemini, display luminoso e autonomia fino a 72 ore.
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È già disponibile in preordine su Amazon il nuovo Pixel Watch 5. È l’orologio smart di Google con scheda tecnica evoluta e una profonda integrazione di Gemini, per funzionalità avanzate di intelligenza artificiale. La fase di progettazione è stata portata avanti con l’obiettivo di renderlo ancora più utile efficace per il monitoraggio della salute e durante le sessioni di allenamento.

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Tra le caratteristiche in dotazione spiccano il display Actua 360 con luminosità fino a 3.000 nit, un’autonomia molto elevata (fino a 72 ore con la modalità di risparmio energetico) e la possibilità di scegliere tra due dimensioni della cassa: 41 mm e 45 mm, così da adattarsi a ogni polso. Il sistema operativo è ovviamente Wear OS, con accesso garantito agli aggiornamenti distribuiti nei prossimi anni.

Il design del nuovo Pixel Watch 5

A quanto già scritto si aggiungono la localizzazione GPS precisa, il supporto ai pagamenti tramite NFC, la possibilità di interagire con l’AI attraverso comandi vocali e funzionalità come Raise to Talk per attivare Gemini semplicemente sollevando il braccio. Altre informazioni sono riportate nell’articolo dedicato. Di seguito tutti i prezzi. Per gli abbinamenti delle colorazioni con i rispettivi cinturini fare riferimento alle singole schede.

Google Pixel Watch 5 (41 mm)

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Google Pixel Watch 5 (45 mm)

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Per tutti i modelli c’è la consegna gratuita al day one del 20 agosto. Inoltre, si tratta di una prenotazione al mimo garantito, vale a dire che se dovesse essere proposto uno sconto dall’e-commerce prima dell’uscita, la spesa verrebbe ridotta in automatico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 ago 2026

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Davide Tommasi
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