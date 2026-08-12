Pixel Watch 5 è ufficiale: Gemini offline, più veloce e fino a 72 ore

È ufficiale anche Pixel Watch 5: insieme agli smartphone Pixel 11, il gruppo di Mountain View ha presentato l’ultima evoluzione del suo smartwatch, concepito per rappresentare il meglio che l’ecosistema Wear OS ha da offrire. Quello annunciato durante l’evento Made by Google è un orologio migliorato rispetto alla generazione precedente sia sul fronte delle specifiche sia per quanto riguarda design e funzionalità.

Tutto quello che c’è da sapere sul Pixel Watch 5

Sono due le versioni proposte, con cassa da 41 e 45 mm. I cambiamenti più importanti si nascondono all’interno, con un processore che lo rende il 20% più veloce rispetto alla generazione precedente. Tra le nuove funzionalità spiccano Health Guardian per il benessere, la possibilità di generare quadranti personalizzati con l’intelligenza artificiale, consigli proattivi e controlli tramite gesture da eseguire con una mano. Non può ovviamente poi mancare l’integrazione di Gemini con cui interagire tramite la voce, anche in modalità offline per eseguire azioni come l’impostazione di una sveglia, l’apertura di un’app o la gestione della musica riprodotta. L’AI può essere attivata con Raise to Talk, semplicemente alzando l’avambraccio.

A questo si aggiungono la geolocalizzazione precisa tramite GPS, i pagamenti in mobilità, la piattaforma Health per salute e fitness con monitoraggio della pressione e caratteristiche come Insulin Resistance (vedremo se verrà abilitata in tutti i Paesi) e la valutazione della qualità del sonno. L’autonomia dichiarata può arrivare fino a 30-40 ore con una ricarica (72 ore con il risparmio energetico), a seconda delle modalità di utilizzo.

Infine, ecco cosa sappiamo su prezzo e disponibilità del nuovo smartwatch di Google: è in preordine da oggi con la consegna prevista dal 20 agosto. La versione da 41 mm parte da 419 euro (nelle colorazioni Obsidian, Fog, Olive, e Canyon), mentre quella più grande da 45 mm da 449 euro (Obsidian, Fog e Canyon). A ognuna di queste è possibile abbinare un gran numero di cinturini diversi. Qui sotto la Stephen Curry Special Edition, realizzata in collaborazione con il cestista statunitense dei Golden State Warriors.