Google Pixel 11 ufficiali con HiLight, il LED intelligente

La presentazione dei nuovi smartphone Google è ormai diventata una tradizione estiva e quella della gamma Pixel 11 non fa eccezione. Da noi arriveranno tre modello: quello base, la variante Pro e il più grande Pro XL. Non vedremo invece il pieghevole Pro Fold, destinato ad altri territori. Tra le novità più interessanti c’è HiLight, nome ufficiale di Pixel Glow, una serie di spie LED ambientali integrate intorno al flash della fotocamera posteriore, che inviano impulsi luminosi dal retro dello smartphone.

Tutto quello che c’è da sapere sui Pixel 11

Partiamo proprio da HiLight, una caratteristica esclusiva. Emette un tenue segnale visivo, così da sapere cosa fare o cosa sta accadendo anche senza dover guardare il display. Ad esempio, si abbina alla modalità Shhh quando lo smartphone è rivolto verso il basso per avvisare in modo discreto delle chiamate in arrivo, con luci personalizzate per i contatti preferiti. Si integra con le app Telefono, WhatsApp e ovviamente con l’AI.

Il sistema operativo è Android 17, preinstallato e con almeno sette anni di aggiornamenti garantiti (lo stesso vale per sicurezza e funzionalità Pixel Drop). Ci sono poi la VPN gratuita e l’ormai onnipresente Gemini. Diamo uno sguardo alle schede tecniche.

Pixel 11, le specifiche

Display Actua da 160 millimetri con pannello OLED, risoluzione 2424×1080 pixel (422 ppi, proporzioni 20:9), refresh rate da 60 a 120 Hz, vetro di protezione Corning Gorilla Glass Victus 2, luminosità fino a 3.000 nit e HDR;

processore Tensor G6 con coprocessore di sicurezza Titan M3;

12 GB di RAM;

256 o 512 GB di memoria interna;

tripla fotocamera posteriore da 48 megapixel (f/1,7, campo visivo 85°, sensore 1/1,56″, messa a fuoco macro), 13 megapixel (f/2.2, campo visivo 120°, sensore 1/3,1″, ultra grandangolo) e 10,8 megapixel (f/3.1, campo visivo 23°, sensore 1/3,2″, teleobiettivo 5x);

fotocamera anteriore da 10,5 megapixel (f/2.2, campo visivo 95°, messa a fuoco automatica);

registrazione video fino a 4K e 60 fps, audio stereo;

Dual SIM (nano SIM ed eSIM);

altoparlanti stereo e tre microfoni con eliminazione del rumore e suono spaziale;

connettività Wi-Fi 6E, 5G, Bluetooth 6, NFC, Google Cast e GPS;

batteria da 4.840 mAh con autonomia di oltre 30 ore e ricarica rapida cablata tramite USB-C 3.2 da 30 W o wireless fino a 25 W;

dimensioni 152,8×72,0x8,6 millimetri, peso 197 grammi;

retro in vetro lucido con Corning Gorilla Glass Victus 2, finitura satinata e scocca in alluminio di grado aerospaziale, rivestimento anti-impronta;

certificazione IP68;

colorazioni Viola glicine, Verde pistacchio, Rosa ibisco e Nero ossidiana.

Pixel 11 Pro, le specifiche

Display Actua da 161 millimetri con pannello OLED, risoluzione 2856×1280 pixel (495 ppi, proporzioni 20:9), refresh rate da 1 a 120 Hz, vetro di protezione Corning Gorilla Glass Victus 2, luminosità fino a 3.600 nit e HDR;

sistema HiLight;

processore Tensor G6 con coprocessore di sicurezza Titan M3;

12 o 16 GB di RAM;

256 GB, 512 GB o 1 TB di memoria interna;

tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel (f/1,68, campo visivo 82°, sensore 1/1,3″, grandangolo), 48 megapixel (f/1.7, campo visivo 123°, sensore 1/2,51″, ultra grandangolo) e 48 megapixel (f/2.8, campo visivo 23°, sensore 1/1,95″, zoom ottico 5x);

fotocamera anteriore da 42 megapixel (f/2.2, campo visivo 103°, messa a fuoco automatica);

registrazione video fino a 8K e 30 fps oppure 4K e 60 fps, audio stereo;

Dual SIM (nano SIM ed eSIM);

altoparlanti stereo e tre microfoni con eliminazione del rumore e suono spaziale;

connettività Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 6, NFC, Google Cast, GPS e chip a banda ultralarga;

batteria da 4.850 mAh con autonomia di oltre 30 ore e ricarica rapida cablata tramite USB-C 3.2 da 30 W o wireless fino a 25 W;

dimensioni 152,7×71,9×8,4 millimetri, peso 204 grammi;

retro in vetro opaco e liscio al tatto con Corning Gorilla Glass Victus 2, finitura lucida e scocca in

alluminio di grado aerospaziale, rivestimento anti-impronta;

alluminio di grado aerospaziale, rivestimento anti-impronta; certificazione IP68;

colorazioni Rosa opaco, Verde oliva, Grigio nebbia e Nero ossidiana opaco.

Pixel 11 Pro XL, le specifiche

Display Actua da 171 millimetri con pannello OLED, risoluzione 2992×1344 pixel (486 ppi, proporzioni 20:9), refresh rate da 1 a 120 Hz, vetro di protezione Corning Gorilla Glass Victus 2, luminosità fino a 3.600 nit e HDR;

sistema HiLight;

processore Tensor G6 con coprocessore di sicurezza Titan M3;

12 o 16 GB di RAM;

256 GB, 512 GB o 1 TB di memoria interna;

tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel (f/1,68, campo visivo 82°, sensore 1/1,3″, grandangolo), 48 megapixel (f/1.7, campo visivo 123°, sensore 1/2,51″, ultra grandangolo) e 48 megapixel (f/2.8, campo visivo 23°, sensore 1/1,95″, zoom ottico 5x);

fotocamera anteriore da 42 megapixel (f/2.2, campo visivo 103°, messa a fuoco automatica);

registrazione video fino a 8K e 30 fps oppure 4K e 60 fps, audio stereo;

Dual SIM (nano SIM ed eSIM);

altoparlanti stereo e tre microfoni con eliminazione del rumore e suono spaziale;

connettività Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 6, NFC, Google Cast, GPS e chip a banda ultralarga;

batteria da 5.000 mAh con autonomia di oltre 30 ore e ricarica rapida cablata tramite USB-C 3.2 da 45 W o wireless fino a 25 W;

dimensioni 162,7×76,5×8,5 millimetri, peso 226 grammi;

retro in vetro opaco e liscio al tatto con Corning Gorilla Glass Victus 2, finitura lucida e scocca in

alluminio di grado aerospaziale, rivestimento anti-impronta;

alluminio di grado aerospaziale, rivestimento anti-impronta; certificazione IP68;

colorazioni Rosa opaco, Verde oliva, Grigio nebbia e Nero ossidiana opaco.

Prezzo e disponibilità

Infine, uno sguardo al prezzo di lancio e alla disponibilità sul mercato dei vari modelli. Sono in preordine da oggi, sugli scaffali a partire dal 20 agosto. La distribuzione in Italia è affidata a Google Store, Amazon, MediaWorld, Unieuro ed Euronics, ogni rivenditore propone offerte diverse. Di fatto, la spesa per le versioni base è aumentata di 100 euro per tutti i tre modelli, ma il taglio minimo di memoria è raddoppiato rispetto allo scorso anno (non per il Pro XL).