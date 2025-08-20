Pixel 10: tutto sui nuovi smartphone di Google

Pixel 10 è ufficiale. Anzi, l’intera nuova gamma di smartphone Google è ufficiale. Tre modelli, distinti per design e caratteristiche integrate, in cui l’evoluzione del comparto hardware rispetto alle generazioni precedenti si accompagna, neanche a dirlo, a una lunga serie di funzionalità AI: Gemini è al centro dell’esperienza.

Pixel 10: Android 16, Tensor G5 e Pixelsnap

Per tutti, il sistema operativo preinstallato è Android 16 con funzionalità integrate come la VPN di Google accessibile senza costi aggiuntivi. Sono garantiti sette anni di aggiornamenti (sistema operativo, patch di sicurezza e Pixel Drop).

Di seguito elenchiamo le specifiche tecniche in dotazione al trio di smartphone appena presentati da Big G. Tra queste c’è anche il processore Tensor G5 realizzato internamente.

Molto interessante anche l’introduzione di Pixelsnap, la tecnologia magnetica per la ricarica wireless Qi2 e non solo, che consente di agganciare facilmente caricabatterie, supporti per auto, impugnature e altri accessori.

Pixel 10, le specifiche tecniche

Possiamo definire Pixel 10 il fratello minore del trio, anche se ha poco da invidiare agli altri due modelli. Queste le sue caratteristiche.

Display Actua da 6,3 pollici (2424×1080 pixel, 422 ppi, 20:9) con pannello OLED, refresh rate fino a 120 Hz e luminosità fino a 3.000 nit;

processore Tensor G5 con coprocessore di sicurezza Titan M2;

12 GB di RAM;

128/256 GB di memoria interna;

tripla fotocamera posteriore da 48 (f/1,70, 82 gradi), 13 (f/2.2, 120 gradi) e 10,8 (f/3.1, 23 gradi) megapixel con Super Res Zoom fino a 20x, registrazione video 4K, stabilizzazione ottica ed elettronica;

selfie camera frontale da 10,5 megapixel (f/2.2, 95 gradi);

altoparlanti stereo, tre microfoni e audio spaziale;

lettore di impronte digitali e altri sensori (prossimità, luminosità, accelerometro, giroscopio, magnetometro e barometro);

connettività 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6, NFC, Google Cast e geolocalizzazione (Dual Band GNSS GPS,GLONASS, Galileo);

batteria da 4.970 mAh con ricarica rapida da 30 W via USB-C 3.2 e supporto wireless Qi2 fino a 15 W;

dimensioni 152,8x72x8,6 millimetri, peso 204 grammi;

Corning Gorilla Glass Victus 2 sul display e sul retro, certificazione IP68;

colorazioni Indigo, Frost, Lemongrass e Obsidian.

Pixel 10 Pro, le specifiche tecniche

Stesso form factor, ma comparto hardware, per Pixel 10 Pro. Ecco cosa offre.

Display Actua da 6,3 pollici (2856×1280 pixel, 495 ppi, 20:9) con pannello LTPO OLED, refresh rate fino a 120 Hz e luminosità fino a 3.300 nit;

processore Tensor G5 con coprocessore di sicurezza Titan M2;

16 GB di RAM;

128/256/512 GB o 1 TB di memoria interna;

tripla fotocamera posteriore da 50 (f/1,68, 82 gradi), 48 (f/1.7, 123 gradi) e 48 (f/2.8, 22 gradi) megapixel con Super Res Zoom fino a 100x, registrazione video 8K, stabilizzazione ottica ed elettronica;

selfie camera frontale da 42 megapixel (f/2.2, 103 gradi);

altoparlanti stereo, tre microfoni e audio spaziale;

lettore di impronte digitali e altri sensori (prossimità, luminosità, accelerometro, giroscopio, magnetometro, barometro, temperatura);

connettività 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, Google Cast, geolocalizzazione (Dual Band GNSS GPS,GLONASS, Galileo), chip Ultra-wideband e tecnologia Thread;

batteria da 4.870 mAh con ricarica rapida da 30 W via USB-C 3.2 e supporto wireless Qi2 fino a 15 W;

dimensioni 152,8x72x8,6 millimetri, peso 207 grammi;

Corning Gorilla Glass Victus 2 sul display e sul retro, certificazione IP68;

colorazioni Moonstone, Jade, Porcelain e Obsidian.

Pixel 10 Pro XL, le specifiche tecniche

Concludiamo la carrellata con Pixel 10 Pro XL, il top della gamma.

Display Actua da 6,8 pollici (2992×1344 pixel, 486 ppi, 20:9) con pannello LTPO OLED, refresh rate fino a 120 Hz e luminosità fino a 3.300 nit;

processore Tensor G5 con coprocessore di sicurezza Titan M2;

16 GB di RAM;

256/512 GB o 1 TB di memoria interna;

tripla fotocamera posteriore da 50 (f/1,68, 82 gradi), 48 (f/1.7, 123 gradi) e 48 (f/2.8, 22 gradi) megapixel con Super Res Zoom fino a 100x, registrazione video 8K, stabilizzazione ottica ed elettronica;

selfie camera frontale da 42 megapixel (f/2.2, 103 gradi);

altoparlanti stereo, tre microfoni e audio spaziale;

lettore di impronte digitali e altri sensori (prossimità, luminosità, accelerometro, giroscopio, magnetometro, barometro, temperatura);

connettività 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, Google Cast, geolocalizzazione (Dual Band GNSS GPS,GLONASS, Galileo), chip Ultra-Wideband e tecnologia Thread;

batteria da 5.200 mAh con ricarica rapida da 45 W via USB-C 3.2 e supporto wireless Qi2.2 fino a 25 W;

dimensioni 162,8×76,6×8,5 millimetri, peso 232 grammi;

Corning Gorilla Glass Victus 2 sul display e sul retro, certificazione IP68;

colorazioni Moonstone, Jade, Porcelain e Obsidian.

Disponibilità e prezzi

Pixel 10 e Pixel 10 Pro possono essere preordinati da oggi. Saranno disponibili online e nei punti vendita fisici a partire dal 28 agosto. I prezzi base (128 GB) sono 899,00 euro e 1.099,00 euro, rispettivamente.

Stessa data per i preordine del Pixel 10 Pro XL, ma sarà disponibile per l’acquisto online e nei punti vendita fisici a partire dal 22 settembre. Il prezzo base (256 GB) è 1.299,00 euro.