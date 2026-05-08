Google Pixel 10a: uno dei migliori smartphone adesso a un ottimo prezzo

Approfitta anche tu di questa promozione straordinaria per portarti a casa uno dei migliori smartphone in circolazione a un prezzo molto allettante. Stiamo parlando del mitico Google Pixel 10a che ora su Amazon puoi avere a soli 449 euro, invece che 549 euro.

Lo sconto del 18% fa crollare il prezzo drasticamente al minimo storico permettendoti di risparmiare la bellezza di 100 euro sul totale. E c’è anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina. Non tardare perché ovviamente una promozione così è destinata a durare poco.

Google Pixel 10a è super e ora è anche al giusto prezzo

Il Google Pixel 10a è uno dei migliori smartphone in circolazione e dunque a questa cifra è davvero un affare. Intanto è leggero e maneggevole, con un peso di soli 183 grammi e uno spessore di 9 mm. È resistente all’acqua e alla polvere con la certificazione di grado IP68 e ha un generoso display pOLED da 6,3 pollici con refresh rate da 120 Hz e luminosità massima di 2000 nit.

Le prestazioni sono ottime e non farai fatica a giocare anche ai titoli di ultima generazione. Tutto questo grazie al potente processore Google Tensor G4 con coprocessore di sicurezza Titan M2. Ci sono poi 8 GB di RAM a supporto e 128 GB di memoria interna. Ha un ottimo scomparto fotografico che ti permetterà di immortalare ogni momento e renderlo magico. È dotato di un sensore posteriore principale da 48 MP, con ultra grandangolare da 13 MP e fotocamera anteriore sempre da 13 MP. Mentre la batteria è da 5100 mAh e supporta sia la ricarica cablata che quella wireless.

Affrettati perché un’occasione del genere sarebbe un peccato perderla. Perciò fiondati su Amazon e acquista il tuo Google Pixel 10a a soli 449 euro, invece che 549 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.