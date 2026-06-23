Prime Day: Garmin Venu 3S scende al prezzo più basso di sempre

Con lo sconto del 40% di oggi, Garmin Venu 3S è una scelta quasi obbligata se stai cercando il tuo nuovo smartwatch per lo sport tra le offerte del Prime Day. La versione con cassa da 41 mm nella colorazione Ivory & Soft Gold è più conveniente che mai.

Prime Day: 40% di sconto per Garmin Venu 3S

Ha tutto ciò che serve per l’allenamento, per il monitoraggio della salute e per migliorare la qualità del riposo. Integra un totale di oltre 30 applicazioni precaricate le attività GPS e indoor, registrando i parametri relativi a passeggiate, corsa, ciclismo e nuoto in piscina. Inoltre, può essere associato a uno smartphone per effettuare chiamate e rispondere direttamente dall’orologio e lo stesso vale per i messaggi. Ogni informazione è visualizzata sul display da 1,2 pollici con supporto alla modalità Always On, non mancano poi gli altoparlanti, la possibilità di archiviare la musica e NFC per i pagamenti in mobilità. Fai un giro sulla scheda completa per conoscere tutti gli altri dettagli.

Guardando il listino ufficiale del produttore costerebbe 429,99 euro, ma la promozione a -40% di oggi porta lo smartwatch Garmin Venu 3S al prezzo di soli 257,97 euro. Non è mai stato così conveniente da quando è in vendita e lo sconto è applicato in automatico, non servono codici o coupon.

La partecipazione al Prime Day è un’esclusiva riservata a chi ha un abbonamento Prime. Se non ce l’hai, non lasciarti abbattere: puoi iniziare il mese di prova a costo zero, per accedere a questo e tanti altri vantaggi.