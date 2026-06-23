 Prime Day: Garmin Venu 3S scende al prezzo più basso di sempre
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Prime Day: Garmin Venu 3S scende al prezzo più basso di sempre

Amazon ha fatto crollare il prezzo del Garmin Venu 3S, smartwatch con GPS, display AMOLED e oltre 30 applicazioni sportive integrate.
Prime Day: Garmin Venu 3S scende al prezzo più basso di sempre
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Amazon ha fatto crollare il prezzo del Garmin Venu 3S, smartwatch con GPS, display AMOLED e oltre 30 applicazioni sportive integrate.
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Con lo sconto del 40% di oggi, Garmin Venu 3S è una scelta quasi obbligata se stai cercando il tuo nuovo smartwatch per lo sport tra le offerte del Prime Day. La versione con cassa da 41 mm nella colorazione Ivory & Soft Gold è più conveniente che mai.

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Prime Day: 40% di sconto per Garmin Venu 3S

Ha tutto ciò che serve per l’allenamento, per il monitoraggio della salute e per migliorare la qualità del riposo. Integra un totale di oltre 30 applicazioni precaricate le attività GPS e indoor, registrando i parametri relativi a passeggiate, corsa, ciclismo e nuoto in piscina. Inoltre, può essere associato a uno smartphone per effettuare chiamate e rispondere direttamente dall’orologio e lo stesso vale per i messaggi. Ogni informazione è visualizzata sul display da 1,2 pollici con supporto alla modalità Always On, non mancano poi gli altoparlanti, la possibilità di archiviare la musica e NFC per i pagamenti in mobilità. Fai un giro sulla scheda completa per conoscere tutti gli altri dettagli.

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Guardando il listino ufficiale del produttore costerebbe 429,99 euro, ma la promozione a -40% di oggi porta lo smartwatch Garmin Venu 3S al prezzo di soli 257,97 euro. Non è mai stato così conveniente da quando è in vendita e lo sconto è applicato in automatico, non servono codici o coupon.

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Garmin Venu 3S, Smartwatch AMOLED 1,2

Garmin Venu 3S, Smartwatch AMOLED 1,2″, Cassa 41mm, Microfono e Speaker, Musica, GarminPay, +30 App sport, GPS, Cardio, SpO2, Autonomia 10 giorni, Ivory & Soft Gold

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La partecipazione al Prime Day è un’esclusiva riservata a chi ha un abbonamento Prime. Se non ce l’hai, non lasciarti abbattere: puoi iniziare il mese di prova a costo zero, per accedere a questo e tanti altri vantaggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 giu 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
23 giu 2026
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