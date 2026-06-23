 AirTag 2 in confezione da 4: Amazon taglia il prezzo nel Prime Day
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AirTag 2 in confezione da 4: Amazon taglia il prezzo nel Prime Day

Amazon propone al prezzo minimo storico il bundle con 4 unità di AirTag 2, il tracker Apple di ultima generazione: ecco lo sconto.
AirTag 2 in confezione da 4: Amazon taglia il prezzo nel Prime Day
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Amazon propone al prezzo minimo storico il bundle con 4 unità di AirTag 2, il tracker Apple di ultima generazione: ecco lo sconto.
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Segnaliamo questa super offerta di Amazon a chi vuole allungare le mani su Apple AirTag 2: non uno solo, ma il bundle con 4 unità del dispositivo è in forte sconto in occasione del Prime Day 2026. È il tracker di nuova generazione che la mela morsicata ha progettato per tutti coloro che hanno un iPhone o un iPad.

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Amazon taglia il prezzo del bundle di Apple AirTag 2

Rispetto al modello precedente ha un altoparlante il 50% più potente e a una portata fino a 1,5 volte più ampia per la funzione Posizione precisa, così da aiutarti a non perdere le cose e a ritrovarle quando ne hai bisogno. Lo puoi agganciare alle chiavi, infilare in borsa o nella valigia per tenere sott’occhio i tuoi oggetti direttamente nell’app Dov’è. Per altre informazioni visita l’e-commerce.

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Non servono coupon o codici. Lo sconto del 21% è automatico e porta il bundle con 4 unità di AirTag 2 al prezzo minimo storico di 94,51 euro, il più basso da quando è in vendita. Il voto medio assegnato dalle recensioni dei clienti è 4,7/5.

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Apple AirTag in confezione da 4 ​​​​​​(seconda generazione): utile per localizzare portachiavi, portafogli e molto altro; funziona emettendo un suono; si configura con un semplice tap da iPhone o iPad

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L’unica cosa che ti serve per approfittare della promozione è l’abbonamento Prime. Infatti, l’evento Prime Day è riservato agli iscritti. Se non ce l’hai, nessun problema, Amazon ti regala 30 giorni di gratis per accedere a tutti i vantaggi della sottoscrizione e potrai eventualmente disattivare il rinnovo prima della scadenza, così da non andare incontro ad alcuna spesa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 giu 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
23 giu 2026
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