AirTag 2 in confezione da 4: Amazon taglia il prezzo nel Prime Day

Segnaliamo questa super offerta di Amazon a chi vuole allungare le mani su Apple AirTag 2: non uno solo, ma il bundle con 4 unità del dispositivo è in forte sconto in occasione del Prime Day 2026. È il tracker di nuova generazione che la mela morsicata ha progettato per tutti coloro che hanno un iPhone o un iPad.

Amazon taglia il prezzo del bundle di Apple AirTag 2

Rispetto al modello precedente ha un altoparlante il 50% più potente e a una portata fino a 1,5 volte più ampia per la funzione Posizione precisa, così da aiutarti a non perdere le cose e a ritrovarle quando ne hai bisogno. Lo puoi agganciare alle chiavi, infilare in borsa o nella valigia per tenere sott’occhio i tuoi oggetti direttamente nell’app Dov’è. Per altre informazioni visita l’e-commerce.

Non servono coupon o codici. Lo sconto del 21% è automatico e porta il bundle con 4 unità di AirTag 2 al prezzo minimo storico di 94,51 euro, il più basso da quando è in vendita. Il voto medio assegnato dalle recensioni dei clienti è 4,7/5.

L’unica cosa che ti serve per approfittare della promozione è l’abbonamento Prime. Infatti, l’evento Prime Day è riservato agli iscritti. Se non ce l’hai, nessun problema, Amazon ti regala 30 giorni di gratis per accedere a tutti i vantaggi della sottoscrizione e potrai eventualmente disattivare il rinnovo prima della scadenza, così da non andare incontro ad alcuna spesa.