500 euro di sconto sul Samsung Galaxy S26 Ultra per il Prime Day

Samsung Galaxy S26 Ultra è in offerta a -500 euro per l’appuntamento con il Prime Day di Amazon, l’evento che ha preso il via oggi e andrà avanti fino a venerdì. È la migliore occasione di sempre per allungare le mani sullo smartphone top di gamma, nella sua versione con 256 GB di memoria interna e con la possibilità di scegliere fra tutte le colorazioni disponibili.

Prime Day: Samsung Galaxy S26 Ultra al minimo

Le specifiche tecniche sono senza compromessi: display Dynamic AMOLED 2X da 6,9 pollici con risoluzione Quad HD+ e refresh rate da 120 Hz, pennino in dotazione per scrivere e disegnare a mano libera, processore potente, 12 GB di RAM, tripla fotocamera posteriore da 200+50+10 megapixel, tutti i moduli per la connettività avanzata e batteria con autonomia elevata. Il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata. Scopri di più nella scheda completa del telefono.

Invece di pagarlo 1.499 euro come da listino ufficiale, oggi Samsung Galaxy S26 Ultra da 256 GB può essere tuo al prezzo di 999 euro. Non servono coupon o codici: lo sconto di 500 euro è applicato in automatico. Scegli la colorazione che preferisci tra Black, Cobalt Violet, Sky Blue e White, la spesa finale non cambia.

Se non lo hai ancora fatto, attiva il tuo mese gratis e accedi a tutti i vantaggi dell’abbonamento Prime senza spese. Non c’è solo la possibilità di partecipare al Prime Day (l’evento proseguirà fino a venerdì 26 giugno), ma molto di più, incluso lo streaming da Prime Video.