Kindle Scribe al minimo storico: giù il prezzo per il Prime Day

Un solo display per scrivere e per leggere, è questo il cuore pulsante di Kindle Scribe, dispositivo Amazon proposto oggi al suo prezzo minimo storico da quando è in vendita, anche nella versione con 64 GB di memoria interna. Il merito è del Prime Day, evento che ha appena preso il via sull’e-commerce e che andrà avanti fino a venerdì.

Prezzo minimo storico per Amazon Kindle Scribe

Nella confezione c’è la penna Premium che non ha bisogno di ricarica o configurazioni particolari: la prendi in mano e inizi a creare, interagendo direttamente con lo schermo da 10,2 pollici del taccuino digitale, con la stessa sensazione restituita da un foglio di carta. C’è poi la funzione Active Canvas per dar vita a spazio ampio in cui inserire le proprie note nel libro che si sta leggendo e non manca la possibilità di importare documenti e PDF. Fai un salto sulla pagina dedicata per vedere più immagini e trovare altre informazioni.

Risparmia con lo sconto del 38% e acquista Kindle Scribe da 64 GB al prezzo di 299,99 euro (invece di 479,99 euro). È un’ottima occasione, anche in vista delle vacanze estive, così da poterlo portare con sé. Puoi anche scegliere la colorazione che preferisci tra verde metallizzato oppure grigio tungsteno.

Se non hai ancora un abbonamento Prime, non lasciarti sfuggire il mese di prova gratis e attivalo subito. Ti aspettano tanti vantaggi, incluso lo streaming di film, serie ed eventi sportivi su Prime Video e le spedizioni a costo zero.