Prime Day: 4 tracker Bt di UGREEN (Android/iOS) in doppio sconto

C’è un doppio sconto su Amazon per il bundle che include 4 unità di UGREEN FineTrack Duo, il tracker Bluetooth compatibile sia con Find My iOS che con Find Hub Android, utile per non perdere mai i propri oggetti e per ritrovarli in modo rapido in caso di necessità. Lo puoi agganciare alle chiavi, allo zaino, metterlo in valigia se stai partendo o in borsa. La promozione fa parte dell’evento Prime Day 2026 che ha preso il via a mezzanotte sull’e-commerce.

Il bundle UGREEN FineTrack Duo costa meno

Tra i punti di forza c’è la ricarica via USB-C con un anno di autonomia della batteria interna. In questo modo, non dovrai sostituire le pile o buttarlo quando arriva allo 0%. Integra un allarme acustico da 100 dB che si attiva quando è il momento di rilevarne la posizione. I cordini sono inclusi, per altri dettagli visita la scheda dedicata.

Il voto medio ottenuto da oltre 1.700 recensioni scritte dai clienti è superiore a 4 stelle su 5. In questo momento, il bundle con quattro tracker UGREEN FineTrack Duo può essere tuo al prezzo finale di soli 27,60 euro (la seconda riduzione della spesa è applicata prima del pagamento), grazie al doppio sconto di Amazon. Se ti basta la compatibilità con iOS, puoi risparmiare ancora di più con quello della versione FineTrack.

Ti bastano pochi secondi per iniziare i 30 giorni di prova gratis e accedere a tutti i vantaggi dell’abbonamento Prime. Non serve altro per partecipare al Prime Day e approfittare delle migliori offerte messe a disposizione durante l’evento.