 Prime Day: 4 tracker Bt di UGREEN (Android/iOS) in doppio sconto
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Prime Day: 4 tracker Bt di UGREEN (Android/iOS) in doppio sconto

Amazon sconta il bundle con 4 unità di UGREEN FineTrack Duo, il tracker Bluetooth compatibile con iOS e Android per ritrovare gli oggetti.
Prime Day: 4 tracker Bt di UGREEN (Android/iOS) in doppio sconto
Tecnologia Mobile
Amazon sconta il bundle con 4 unità di UGREEN FineTrack Duo, il tracker Bluetooth compatibile con iOS e Android per ritrovare gli oggetti.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

C’è un doppio sconto su Amazon per il bundle che include 4 unità di UGREEN FineTrack Duo, il tracker Bluetooth compatibile sia con Find My iOS che con Find Hub Android, utile per non perdere mai i propri oggetti e per ritrovarli in modo rapido in caso di necessità. Lo puoi agganciare alle chiavi, allo zaino, metterlo in valigia se stai partendo o in borsa. La promozione fa parte dell’evento Prime Day 2026 che ha preso il via a mezzanotte sull’e-commerce.

Il bundle UGREEN FineTrack Duo costa meno

Tra i punti di forza c’è la ricarica via USB-C con un anno di autonomia della batteria interna. In questo modo, non dovrai sostituire le pile o buttarlo quando arriva allo 0%. Integra un allarme acustico da 100 dB che si attiva quando è il momento di rilevarne la posizione. I cordini sono inclusi, per altri dettagli visita la scheda dedicata.

{title}

Il voto medio ottenuto da oltre 1.700 recensioni scritte dai clienti è superiore a 4 stelle su 5. In questo momento, il bundle con quattro tracker UGREEN FineTrack Duo può essere tuo al prezzo finale di soli 27,60 euro (la seconda riduzione della spesa è applicata prima del pagamento), grazie al doppio sconto di Amazon. Se ti basta la compatibilità con iOS, puoi risparmiare ancora di più con quello della versione FineTrack.

EsclusivaPrimeDay
UGREEN FineTrack Duo Supporto iOS Find My o Android Find Hub Smart Finder Ricarica USB-C Localizzatore SmartTag Tracker Bluetooth per Chiavi Bagaglio Portafoglio Bicicletta Zaino Borsa (4 pezzi)

UGREEN FineTrack Duo Supporto iOS Find My o Android Find Hub Smart Finder Ricarica USB-C Localizzatore SmartTag Tracker Bluetooth per Chiavi Bagaglio Portafoglio Bicicletta Zaino Borsa (4 pezzi)

EsclusivaPrimeDay

29,0545,99€-36,83%

Vedi l’offerta

Ti bastano pochi secondi per iniziare i 30 giorni di prova gratis e accedere a tutti i vantaggi dell’abbonamento Prime. Non serve altro per partecipare al Prime Day e approfittare delle migliori offerte messe a disposizione durante l’evento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 giu 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Il powerbank infinito da portare in aereo è in sconto al Prime Day

Il powerbank infinito da portare in aereo è in sconto al Prime Day
AirTag 2 in confezione da 4: Amazon taglia il prezzo nel Prime Day

AirTag 2 in confezione da 4: Amazon taglia il prezzo nel Prime Day
Kindle Scribe al minimo storico: giù il prezzo per il Prime Day

Kindle Scribe al minimo storico: giù il prezzo per il Prime Day
500 euro di sconto sul Samsung Galaxy S26 Ultra per il Prime Day

500 euro di sconto sul Samsung Galaxy S26 Ultra per il Prime Day
Il powerbank infinito da portare in aereo è in sconto al Prime Day

Il powerbank infinito da portare in aereo è in sconto al Prime Day
AirTag 2 in confezione da 4: Amazon taglia il prezzo nel Prime Day

AirTag 2 in confezione da 4: Amazon taglia il prezzo nel Prime Day
Kindle Scribe al minimo storico: giù il prezzo per il Prime Day

Kindle Scribe al minimo storico: giù il prezzo per il Prime Day
500 euro di sconto sul Samsung Galaxy S26 Ultra per il Prime Day

500 euro di sconto sul Samsung Galaxy S26 Ultra per il Prime Day
Davide Tommasi
Pubblicato il
23 giu 2026
Link copiato negli appunti