Il powerbank infinito da portare in aereo è in sconto al Prime Day

Non partire senza questo powerbank da 20.000 mAh: il marchio è Charmast ed è approvato dalle compagnie aeree per essere portato a bordo dei voli, così da non rimanere mai a secco. Lo trovi in sconto su Amazon in occasione del Prime Day 2026, evento che ha preso il via oggi, proprio in vista delle vacanze estive. Supporta le tecnologie Power Delivery 3.0 e Quick Charge 4.0. Le dimensioni sono 16×7,2×1,9 centimetri, il peso si attesta a 340 grammi, per scivolare facilmente in qualsiasi tasca dello zaino o in borsa.

Il powerbank da 20.000 mAh che puoi portare in aereo

È in grado di erogare fino a 22,5 W per una ricarica rapida, attraverso una delle porte in dotazione oppure collegando i 4 cavi integrati, ognuno con un connettore diverso per una compatibilità universale. In totale, può alimentare fino a 6 dispositivi in contemporanea. Non manca nemmeno un piccolo display che mostra la percentuale di autonomia residua. Scopri di più nella scheda del prodotto.

Lo trovi al prezzo finale di soli 23,93 euro, il più basso dell’ultimo periodo grazie allo sconto applicato in automatico (non servono codici o coupon). La spedizione è gestita dalla rete logistica dell’e-commerce. Nella confezioni ci sono il manuale d’uso e una custodia da viaggio. C’è anche la garanzia di 24 mesi con assistenza tecnica a vita.

Con i 30 giorni gratis offerti da Amazon, hai un mese di accesso a tutti i vantaggi dell’abbonamento Prime, senza spese e senza obbligo di rinnovo. Attivali ora per partecipare al Prime Day.