Ecco la lista dei migliori smartphone da comprare su Amazon al Prime Day 2026. Noterai che ci sono sia dei top di gamma che dei mid range per garantire una soluzione per tutte le tasche. Ovviamente per poterti avvalere di queste promozioni devi essere iscritto ai servizi Prime per cui se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Smartphone da comprare al Prime Day 2026

Il Samsung Galaxy Z Fold7 è un pieghevole progettato per offrire produttività e intrattenimento senza compromessi. Il grande display interno Dynamic AMOLED 2X da 8 pollici con refresh rate fino a 120 Hz garantisce un’esperienza immersiva, mentre il display esterno da 6,5 pollici permette un utilizzo pratico anche da chiuso. Monta il processore Snapdragon 8 Elite con 12 GB di RAM e ha uno scommparto fotografico con sensore principale da 200 MP che cattura immagini ricche di dettagli. Inoltre la batteria da 4.400 mAh offre autonomia per l’intera giornata.

Il Samsung Galaxy S26 Ultra è un top di gamma pensato per chi desidera il massimo in ogni ambito. Offre un grande display Dynamic AMOLED 2X da 6,9 pollici con refresh rate adattivo fino a 120 Hz per immagini estremamente fluide e luminose. Ha un sensore principale posteriore da 200 MP, affiancato da fotocamere dedicate allo zoom ottico e ultra-grandangolare per risultati eccellenti in qualsiasi situazione. La batteria da 5.000 mAh garantisce lunga autonomia, mentre il potente processore di ultima generazione assicura prestazioni elevate per gaming, AI e produttività avanzata.

Il Google Pixel 10a è uno smartphone equilibrato che punta su semplicità, intelligenza artificiale e qualità fotografica. Il display pOLED Actua da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz offre colori brillanti e ottima luminosità anche sotto la luce diretta del sole. Il processore Google Tensor G4 garantisce fluidità e funzioni AI avanzate. La doppia fotocamera con sensore principale da 48 MP realizza scatti eccellenti grazie all’elaborazione software proprietaria di Google. Mentre la batteria da 5.100 mAh supporta ricarica rapida e ricarica wireless per una maggiore praticità quotidiana.

Il POCO X8 Pro Max è sicuramente pensato per chi cerca prestazioni elevate e grande capacità di archiviazione senza spendere troppo. Ha un display AMOLED da 6,8 pollici con refresh rate a 120 Hz. Monta il processore MediaTek Dimensity 9500, supportato da 12 GB di RAM, che assicura velocità e fluidità anche nelle applicazioni più impegnative. La memoria interna da 512 GB offre ampio spazio per foto, video e giochi. La batteria ad alta capacità e il supporto alla ricarica rapida completano uno smartphone eccellente.

Il Samsung Galaxy A57 5Gè versatile e combina design elegante e funzionalità avanzate a un prezzo accessibile. Il display Super AMOLED Plus da 6,7 pollici ha un refresh rate fino a 120 Hz con colori vivaci e navigazione fluida. Lo comparto fotografico include una fotocamera principale da 50 MP affiancata da ultra-grandangolare e macro per una maggiore versatilità negli scatti. Gode di una batteria da 5.000 mAh che garantisce autonomia per fino a sera, mentre la connettività 5G e la certificazione IP68 lo rendono un compagno affidabile in ogni situazione.

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