Solo 12 ore di tempo per acquistare il Google Pixel 10 Pro a 843€

Diventa un professionista grazie al Google Pixel 10 Pro da 256GB. Prestazioni da urlo, intelligenza artificiale di Gemini perfettamente integrata e comparto fotografico da paura. Oggi Amazon ha deciso di regalartelo a soli 843 euro invece di 1199 euro! Cosa stai aspettando? L’offerta termina tra circa 12 ore. Per questo devi essere veloce a confermarlo subito e portarti a casa una promozione bomba.

Si tratta di un’offerta a tempo limitato, salvo esaurimento scorte anticipato. La versione in promozione è quella da 256 GB di spazio di archiviazione e nell’elegante colorazione grigio creta. Insomma, uno smartphone davvero niente male. E poi è un vero e proprio top di gamma in grado di cambiare le tue abitudini e la tua interazione con uno smartphone. Il sistema a tripla fotocamera posteriore assicura scatti da urlo senza fatica e le riprese sono incredibilmente perfette.

L’intelligenza artificiale avanzata non solo risolve i tuoi problemi e gestisce la tua vita in maniera produttiva, ma permette allo smartphone di conoscere le tue abitudini di utilizzo e gestire i consumi della batteria in maniera furba. In questo modo hai fino a 24 ore di autonomia. Davvero incredibile! Inoltre, grazie ai 7 anni di funzionalità e aggiornamenti con Pixel Drop hai sempre le funzionalità più recenti, l’ultimo sistema operativo e una longevità che fa invidia.

Non perdere ulteriore tempo! I minuti scorrono e l’offerta sta per finire. Quindi, acquista il Google Pixel 10 Pro adesso a soli 843 euro, invece di 1199 euro. Questa promozione la trovi solo su Amazon e hai anche la consegna gratuita inclusa se sei un cliente Prime.