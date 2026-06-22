 Solo 12 ore di tempo per acquistare il Google Pixel 10 Pro a 843€
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Solo 12 ore di tempo per acquistare il Google Pixel 10 Pro a 843€

Amazon ha deciso di darti solo 12 ore di tempo per acquistare il fantastico Google Pixel 10 da 256GB all'incredibile prezzo di soli 843€.
Solo 12 ore di tempo per acquistare il Google Pixel 10 Pro a 843€
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Amazon ha deciso di darti solo 12 ore di tempo per acquistare il fantastico Google Pixel 10 da 256GB all'incredibile prezzo di soli 843€.
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Diventa un professionista grazie al Google Pixel 10 Pro da 256GB. Prestazioni da urlo, intelligenza artificiale di Gemini perfettamente integrata e comparto fotografico da paura. Oggi Amazon ha deciso di regalartelo a soli 843 euro invece di 1199 euro! Cosa stai aspettando? L’offerta termina tra circa 12 ore. Per questo devi essere veloce a confermarlo subito e portarti a casa una promozione bomba.

Il Pixel 10 Pro deve essere tuo!

Si tratta di un’offerta a tempo limitato, salvo esaurimento scorte anticipato. La versione in promozione è quella da 256 GB di spazio di archiviazione e nell’elegante colorazione grigio creta. Insomma, uno smartphone davvero niente male. E poi è un vero e proprio top di gamma in grado di cambiare le tue abitudini e la tua interazione con uno smartphone. Il sistema a tripla fotocamera posteriore assicura scatti da urlo senza fatica e le riprese sono incredibilmente perfette.

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Google Pixel 10 Pro - Smartphone Android sbloccato con Gemini, sistema a tripla fotocamera posteriore, autonomia di oltre 24 ore e display Super Actua da 6,3

Google Pixel 10 Pro – Smartphone Android sbloccato con Gemini, sistema a tripla fotocamera posteriore, autonomia di oltre 24 ore e display Super Actua da 6,3″ – Grigio creta, 256GB

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L’intelligenza artificiale avanzata non solo risolve i tuoi problemi e gestisce la tua vita in maniera produttiva, ma permette allo smartphone di conoscere le tue abitudini di utilizzo e gestire i consumi della batteria in maniera furba. In questo modo hai fino a 24 ore di autonomia. Davvero incredibile! Inoltre, grazie ai 7 anni di funzionalità e aggiornamenti con Pixel Drop hai sempre le funzionalità più recenti, l’ultimo sistema operativo e una longevità che fa invidia.

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Il Pixel 10 Pro deve essere tuo!

Non perdere ulteriore tempo! I minuti scorrono e l’offerta sta per finire. Quindi, acquista il Google Pixel 10 Pro adesso a soli 843 euro, invece di 1199 euro. Questa promozione la trovi solo su Amazon e hai anche la consegna gratuita inclusa se sei un cliente Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 giu 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
22 giu 2026
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