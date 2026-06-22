Toy Story 5 non demonizza i tablet: la lezione sulla tecnologia

Dopo cinque film, la tecnologia è finalmente arrivata nel mondo di stoffa e plastica di Toy Story. E il film, diretto dal veterano del franchise Andrew Stanton, fa la cosa più difficile possibile: non dice che la tecnologia è cattiva. Dice che è complicata, che può connettere e isolare nello stesso tempo. Che i genitori non possono delegare la responsabilità a un tablet e sperare per il meglio. Per un film Pixar con giocattoli parlanti, è una posizione sorprendentemente matura.

Toy Story 5 è una critica intelligente alla tecnologia

Bonnie, la bambina che aveva ereditato Woody, Buzz e gli altri, è l’unica nella sua cerchia a non avere un tablet Lilypad. Preferisce giocare alla vecchia maniera, scenari inventati con l’immaginazione e giocattoli fisici. I genitori le comprano un Lilypad, per aiutarla a connettersi con le altre bambine.

Lilypad decide di aiutare Bonnie a farsi dei nuovi amici, così invia richieste di amicizia. Bonnie riceve un invito a un pigiama party. Ma al pigiama party, le bambine sono tutte ipnotizzate dai propri Lilypad senza dire una parola. Poi iniziano a prendere in giro Bonnie perché gioca ancora con i giocattoli vecchi. I genitori disattivano saggiamente l’accesso al social network del tablet.

La tecnologia non è il cattivo

Il film evita la trappola facile di rendere la tecnologia il nemico. Lilypad sbaglia nel modo in cui cerca di connettere Bonnie agli alri, ma alla fine è un’app di messaggistica su Lilypad che le fa incontrare Blaze, un’altra bambina che gioca ancora con i giocattoli alla vecchia maniera. Senza il tablet, non si sarebbero mai conosciute.

È un messaggio che suona ovvio ma che i film per famiglie raramente articolano con questa sfumatura. I tablet possono introdurre problemi per i bambini, ma non sono intrinsecamente cattivi. La chiave è la moderazione e la supervisione dei genitori.

Mentre Lilypad fatica ad aiutare Bonnie, anche i giocattoli classici si rendono conto di essere fuori dal tempo. Quando Jessie la Cowgirl cerca di infiltrarsi nel pigiama party, diventa immediatamente fonte di imbarazzo. La ricerca mostra una relazione tra il gioco simbolico e la gestione dell’ansia nei bambini, e i giocattoli di Toy Story sono un veicolo perfetto per quel messaggio. Ma il film trova anche spazio per i nuovi dispositivi.

Ciò che manca

Il film sarebbe una critica ancora più incisiva se avesse fatto spazio ai nuovi tipi di gioco. Lilypad ha solo qualche gioco basilare. Ma un iPad vero può far girare Minecraft, un gioco che attrae proprio perché rispecchia il gioco simbolico, ed è abbastanza complesso da crescere con i bambini fino all’età adulta. Più di Woody e Buzz.

Dopo cinque film, Pixar ha esplorato la vita interiore dei giocattoli, il senso della loro esistenza, e perfino la morte (Toy Story 3 deve aver traumatizzato un’intera generazione). Toy Story 5 non è essenziale come la trilogia originale. Ma è un promemoria per i genitori, Non si può comprare un tablet, darlo a figli e rilassarsi. Il lavoro inizia dopo l’acquisto.