 Scatti professionali e potenza assoluta: il Samsung Galaxy S26 Ultra non ha rivali
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Scatti professionali e potenza assoluta: il Samsung Galaxy S26 Ultra non ha rivali

Goditi le performance straordinarie del Samsung Galaxy S26 Ultra da 256 GB e scatta foto magiche senza sforzo, oggi spendendo molto meno.
Scatti professionali e potenza assoluta: il Samsung Galaxy S26 Ultra non ha rivali
Tecnologia Mobile
Goditi le performance straordinarie del Samsung Galaxy S26 Ultra da 256 GB e scatta foto magiche senza sforzo, oggi spendendo molto meno.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Oggi ti segnaliamo questa grande promozione che trovi soltanto su eBay per ottenere uno degli smartphone top di gamma più interessanti dell’anno. Stiamo parlando ovviamente del mitico Samsung Galaxy S26 Ultra che, nella versione da 256 GB, ora puoi avere a 907,27 euro, invece che 1.499 euro, inserendo il codice promozionale AUG26 al momento del pagamento.

Sembra incredibile ma posso assicurarti che è tutto vero e non ci sono assolutamente errori. Sul prezzo di partenza, che puoi vedere sul sito ufficiale di Samsung, c’è uno sconto già applicato e, sommato al codice segreto, avrai un risparmio di oltre 590 euro. Puoi anche decidere di pagarlo in comode rate da 317,42 euro a interessi zero con Klarna.

Acquistalo in offerta su eBay

Samsung Galaxy S26 Ultra è da prendere adesso

Ovviamente con uno sconto così importante il Samsung Galaxy S26 Ultra è da prendere subito, senza pensarci un secondo di più. Come dicevamo siamo di fronte a uno smartphone top di gamma che regala prestazioni incredibili e foto straordinarie. Monta il potente processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 con 12 GB di RAM è il sistema operativo Android 16 con interfaccia One UI 8.5.

{title}

Possiede una memoria interna in questa versione da 256 GB che sono sufficienti per archiviare di tutto senza problemi. Offre una batteria da 5000 mAh con ricarica cablata da 60 W e ricarica wireless da 25 W. Lo scomparto fotografico è composto da un sensore principale da 200 MP, un ultra grandangolare da 50 MP, un teleobiettivo 3x da 10 MP e un teleobiettivo 5x da 50 MP. Troviamo poi un display Ultra Dynamic LTPO AMOLED 2X da 6.9 pollici con refresh rate da 120 Hz.

SAMSUNG GALAXY S26 ULTRA 5G 12+256GB 6.9

SAMSUNG GALAXY S26 ULTRA 5G 12+256GB 6.9″ BLACK ITALIA

952,27
Vedi l’offerta

Ovviamente queste sono solo alcune delle caratteristiche di questo straordinario smartphone. Se vuoi portartelo a casa un ottimo prezzo vai subito su eBay e acquista il Samsung Galaxy S26 Ultra a 907,27 euro, invece che 1.499 euro, inserendo il codice promozionale AUG26 al momento del pagamento. Potrai riceverlo comodamente a casa tua in pochi giorni senza pagare la spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 9 ago 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Ricarica veloce per 5 device con questo Power Bank con cavi integrati

Ricarica veloce per 5 device con questo Power Bank con cavi integrati
Equilibrio perfetto e spesa minima per il Motorola Edge 60

Equilibrio perfetto e spesa minima per il Motorola Edge 60
Xiaomi 17T Pro: il top di gamma che oggi costa molto meno

Xiaomi 17T Pro: il top di gamma che oggi costa molto meno
Design, tecnologia e ottimo prezzo per il Samsung Galaxy A37 5G

Design, tecnologia e ottimo prezzo per il Samsung Galaxy A37 5G
Ricarica veloce per 5 device con questo Power Bank con cavi integrati

Ricarica veloce per 5 device con questo Power Bank con cavi integrati
Equilibrio perfetto e spesa minima per il Motorola Edge 60

Equilibrio perfetto e spesa minima per il Motorola Edge 60
Xiaomi 17T Pro: il top di gamma che oggi costa molto meno

Xiaomi 17T Pro: il top di gamma che oggi costa molto meno
Design, tecnologia e ottimo prezzo per il Samsung Galaxy A37 5G

Design, tecnologia e ottimo prezzo per il Samsung Galaxy A37 5G
Michea Elia
Pubblicato il
9 ago 2026
Link copiato negli appunti