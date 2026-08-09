Scatti professionali e potenza assoluta: il Samsung Galaxy S26 Ultra non ha rivali

Oggi ti segnaliamo questa grande promozione che trovi soltanto su eBay per ottenere uno degli smartphone top di gamma più interessanti dell’anno. Stiamo parlando ovviamente del mitico Samsung Galaxy S26 Ultra che, nella versione da 256 GB, ora puoi avere a 907,27 euro, invece che 1.499 euro, inserendo il codice promozionale AUG26 al momento del pagamento.

Sembra incredibile ma posso assicurarti che è tutto vero e non ci sono assolutamente errori. Sul prezzo di partenza, che puoi vedere sul sito ufficiale di Samsung, c’è uno sconto già applicato e, sommato al codice segreto, avrai un risparmio di oltre 590 euro. Puoi anche decidere di pagarlo in comode rate da 317,42 euro a interessi zero con Klarna.

Samsung Galaxy S26 Ultra è da prendere adesso

Ovviamente con uno sconto così importante il Samsung Galaxy S26 Ultra è da prendere subito, senza pensarci un secondo di più. Come dicevamo siamo di fronte a uno smartphone top di gamma che regala prestazioni incredibili e foto straordinarie. Monta il potente processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 con 12 GB di RAM è il sistema operativo Android 16 con interfaccia One UI 8.5.

Possiede una memoria interna in questa versione da 256 GB che sono sufficienti per archiviare di tutto senza problemi. Offre una batteria da 5000 mAh con ricarica cablata da 60 W e ricarica wireless da 25 W. Lo scomparto fotografico è composto da un sensore principale da 200 MP, un ultra grandangolare da 50 MP, un teleobiettivo 3x da 10 MP e un teleobiettivo 5x da 50 MP. Troviamo poi un display Ultra Dynamic LTPO AMOLED 2X da 6.9 pollici con refresh rate da 120 Hz.

Ovviamente queste sono solo alcune delle caratteristiche di questo straordinario smartphone. Se vuoi portartelo a casa un ottimo prezzo vai subito su eBay e acquista il Samsung Galaxy S26 Ultra a 907,27 euro, invece che 1.499 euro, inserendo il codice promozionale AUG26 al momento del pagamento. Potrai riceverlo comodamente a casa tua in pochi giorni senza pagare la spedizione.