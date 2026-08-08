Equilibrio perfetto e spesa minima per il Motorola Edge 60

Oggi abbiamo deciso di segnalarti questa promozione davvero interessante che ti permette di ottenere uno smartphone con un ottimo equilibrio e soprattutto a un prezzo vantaggioso. Se vai subito su Amazon puoi acquistare il Motorola Edge 60 a soli 246 euro, invece che 379,99 euro.

Dunque oggi puoi avvalerti di un ottimo ribasso che ti permette di risparmiare quasi 134 euro sul prezzo di listino. Questo è uno smartphone che si posiziona a metà tra una medio gamma e un entry level e garantisce un rapporto qualità prezzo davvero eccellente.

Motorola Edge 60: un acquisto davvero sensato

Anche se stiamo parlando di uno smartphone uscito poco più di un anno e mezzo fa il Motorola Edge 60 continua ad essere un ottimo acquisto, soprattutto per il suo equilibrio rispetto al prezzo. Ha un display pOLED quad-curved da 6,77 pollici Super HD con refresh rate da 120 Hz. Il design è molto maneggevole e leggero, con un peso di soli 179 grammi e uno spessore di 7,9 mm. Inoltre non manca la resistenza all’acqua e alla polvere con la certificazione di grado IP69/IP68.

A bordo c’è il sistema operativo Android 15 con il processore MediaTek Dimensity 7300, 8 GB di RAM e una memoria interna da 256 GB. Offre poi uno scomparto fotografico con un sensore posteriore principale Sony LYTIA 700C da 50 MP dotato di Super zoom 30x e una fotocamera frontale sempre da 50 MP. Anche la batteria può dire la sua con una capacità da 5200 mAh e ricarica turbo da 68 W che lo riporta in un attimo al 100%.

Come abbiamo più volte detto questo smartphone rappresenta uno dei migliori compromessi se non si vuole spendere molti soldi. Se fa al caso tuo acquista su Amazon il Motorola Edge 60 a soli 246 euro, invece che 379,99 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.