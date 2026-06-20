REDMI Note 15 Pro 5G da 256GB in offerta folle al minimo storico su Amazon

Oggi ti segnaliamo una promozione che ti consente di avere uno smartphone di fascia media a un prezzo decisamente vantaggioso. Se vai velocemente su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello il REDMI Note 15 Pro 5G a soli 270,39 euro, invece che 379,90 euro.

Siamo quindi davanti a uno sconto del 29% che porta il prezzo al minimo storico e ti permette di risparmiare più di 109 euro sul totale. Inoltre c’è la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina. Ovviamente l’occasione è troppo allettante per durare molto tempo, perciò fai in fretta.

REDMI Note 15 Pro 5G: un best buy a questo prezzo

Il REDMI Note 15 Pro 5G è un ottimo smartphone di fascia media che non delude le aspettative nonostante non costi molto. Ha dalla sua il potente processore MediaTek Dimensity 7400-Ultra a 4 nm, sostenuto da 8 GB di RAM, e ha una memoria interna da ben 256 GB. Inoltre possiede una generosa batteria con capacità da 6.580 mAh e ricarica turbo da 45 W.

Gode di un display AMOLED da 6,83 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e luminosità massima che arriva a 3200 nit. Pesa 210 grammi, ha uno spessore di 7,96 mm ed è resistente all’acqua e alla polvere con la certificazione di grado IP66/IP68. Lo scomparto fotografico è composto da un sensore posteriore principale da 200 MP, un ultra grandangolare da 8 MP e una fotocamera anteriore da 20 MP. Potrai sfruttare due SIM in contemporanea con la SIM digitale (eSIM).

Davvero una soluzione perfetta per non spendere una barcata di soldi e avere comunque uno smartphone di ottima qualità. Quindi prima che l’offerta sparisca vai su Amazon e acquista il tuo REDMI Note 15 Pro 5G a soli 270,39 euro, invece che 379,90 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.