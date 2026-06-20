 REDMI Note 15 Pro 5G da 256GB in offerta folle al minimo storico su Amazon
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REDMI Note 15 Pro 5G da 256GB in offerta folle al minimo storico su Amazon

Il REDMI Note 15 Pro 5G da 256 GB è in offerta su Amazon a soli 270 euro circa e con possibile pagamento a rate, un vero affare.
REDMI Note 15 Pro 5G da 256GB in offerta folle al minimo storico su Amazon
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Il REDMI Note 15 Pro 5G da 256 GB è in offerta su Amazon a soli 270 euro circa e con possibile pagamento a rate, un vero affare.
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Oggi ti segnaliamo una promozione che ti consente di avere uno smartphone di fascia media a un prezzo decisamente vantaggioso. Se vai velocemente su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello il REDMI Note 15 Pro 5G a soli 270,39 euro, invece che 379,90 euro.

Siamo quindi davanti a uno sconto del 29% che porta il prezzo al minimo storico e ti permette di risparmiare più di 109 euro sul totale. Inoltre c’è la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina. Ovviamente l’occasione è troppo allettante per durare molto tempo, perciò fai in fretta.

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REDMI Note 15 Pro 5G: un best buy a questo prezzo

Il REDMI Note 15 Pro 5G è un ottimo smartphone di fascia media che non delude le aspettative nonostante non costi molto. Ha dalla sua il potente processore MediaTek Dimensity 7400-Ultra a 4 nm, sostenuto da 8 GB di RAM, e ha una memoria interna da ben 256 GB. Inoltre possiede una generosa batteria con capacità da 6.580 mAh e ricarica turbo da 45 W.

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Gode di un display AMOLED da 6,83 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e luminosità massima che arriva a 3200 nit. Pesa 210 grammi, ha uno spessore di 7,96 mm ed è resistente all’acqua e alla polvere con la certificazione di grado IP66/IP68. Lo scomparto fotografico è composto da un sensore posteriore principale da 200 MP, un ultra grandangolare da 8 MP e una fotocamera anteriore da 20 MP. Potrai sfruttare due SIM in contemporanea con la SIM digitale (eSIM).

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Davvero una soluzione perfetta per non spendere una barcata di soldi e avere comunque uno smartphone di ottima qualità. Quindi prima che l’offerta sparisca vai su Amazon e acquista il tuo REDMI Note 15 Pro 5G a soli 270,39 euro, invece che 379,90 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 giu 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
20 giu 2026
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