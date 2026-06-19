Amazfit Helio Strap Pro: il sistema definitivo per gli atleti HYROX?

Amazfit Helio Strap Pro è appena stato presentato ai Campionati Mondiali HYROX a Stoccolma come un sistema di allenamento indossabile . Più di un normale indossabile, insomma, progettato per aiutare gli atleti HYROX e gli sportivi ibridi che non accettano compromessi quando si trattano di capire come il loro corpo di comporta sotto carico.

Il nuovo sistema Helio Strap Pro di Amazfit

Aggiunge un sensore di movimento da indossare in vita al modello Helio Strap senza schermo, per un’analisi previsa, in combinazione con il rilevamento della frequenza cardiaca sul braccio e con i dati misurati dagli smartwatch Amazfit compatibili. Il risultato è un quadro completo dello sforzo cardiaco, della qualità del movimento e del carico muscolare. Queste le parole di Scott Shepley, Head of Global Marketing del brand.

La frequenza cardiaca dice agli atleti quanto stanno lavorando duramente, ma non spiega completamente come cambia il movimento quando subentra la fatica. Helio Strap Pro introduce un nuovo approccio innovativo all’allenamento ibrido collegando i dati cardiaci del braccio con il rilevamento del movimento in vita e i dati dello smartwatch. Rappresenta il prossimo passo del nostro sistema di allenamento ibrido, offrendo una comprensione più completa di come sforzo, movimento e performance cambiano durante un allenamento impegnativo.

Il nuovo Helio Strap Pro funziona con le modalità HYROX Race e HYROX Simulation di Amazfit Balance 3 e Balance Ultra. Al lancio, è necessario uno di questi smartwatch per utilizzare il sistema completo (più avanti ne saranno supportati altri). Durante gli allenamenti supportati, lo smartwatch e i due sensori Helio Strap Pro lavorano insieme con questa modalità.

Helio Core Motion HR si indossa sul braccio, vicino al cuore;

Helio Core Motion Waist si indossa in vita;

Balance 3 o Balance Ultra si indossa al polso.

Al termine, l’applicazione Zepp integra le informazioni su movimento, carico muscolare e sforzo cardiaco in un unico report. Si concentra sugli otto movimenti della gara fitness HYROX: skierg, sled push, sled pull, burpee broad jump, rowing, farmer’s carry, sandbag lunges e wall balls.

Tra le altre caratteristiche figurano l’analisi di oltre 60 modalità sportive, il monitoraggio continuo di HR, HRV, sonno e recupero, la resistenza all’acqua (fino a 5 ATM), il Bluetooth 5.2, l’autonomia fino a 11 giorni per il sensore HR e fino a 40 giorni per il sensore da vita. Non è richiesto alcun abbonamento.

Nella confezione sono inclusi Helio Core Motion HR, Helio Core Motion Waist, la clip Helio Pro, il cinturino, la fascia per il braccio e la base di ricarica magnetica. Le vendite inizieranno tra poche settimane. Il comunicato ricevuto in redazione e il sito italiano del marchio non rendono ancora noto il prezzo, ma quello USA lo propone in preordine al prezzo di 199,99 dollari, con le spedizioni previste dal 25 giugno.