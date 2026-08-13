Google Pixel Watch 5 è un guardiano della salute

Google ha annunciato ieri sera il Pixel Watch 5. Oltre a quelle hardware ci sono numerose novità software, molte delle quali sfruttano l’intelligenza artificiale. L’azienda di Mountain View ha evidenziato in particolare che lo smartwatch può diventare un guardiano della salute, grazie alle funzionalità di Health Guardian.

Funzionalità utili, ma non è un dispositivo medico

Le funzionalità di Health Guardian saranno disponibili tramite app Google Health anche per i precedenti Pixel Watch e il recente Fitbit Air. Servirà però l’abbonamento Google Health Premium. L’azienda di Mountain View sottolinea che lo smartwatch non è un dispositivo medico, quindi gli utenti devono sempre rivolgersi agli specialisti per individuare eventuali problemi di salute utilizzando strumenti professionali.

Grazie al funzionamento in background 24 ore su 24, 7 giorni su 7, Health Guardian può monitorare indicatori di salute e benessere solitamente invisibili. Le informazioni vengono mostrate in un riepilogo mensile nell’app Google Health che evidenzia i cambiamenti significativi. Google Health Coach permette all’utente di capire il significato delle informazioni, fornendo consigli sullo stile di vita per migliorare salute e benessere.

Le quattro funzionalità di Health Guardian arriveranno su Pixel Watch e Fitbit Air a settembre. La prima novità è denominata andamento della resistenza all’insulina. Quando la resistenza all’insulina è elevata, il pancreas produce più insulina per compensare lo scarso assorbimento di glucosio dal cibo. Una resistenza all’insulina prolungata può causare stanchezza, aumento di peso e, nei casi più gravi, il diabete di tipo 2. La funzionalità permette di monitorare l’andamento senza effettuare un prelievo di sangue.

L’andamento della pressione del sangue monitora invece la pressione sanguigna misurando battito cardiaco e movimento per stimare il suo andamento. Ciò consente di individuare eventuali rischi cardiovascolari e apportare modifiche allo stile di vita.

L’andamento della qualità della respirazione durante il sonno consente di monitorare la respirazione ed eventualmente di cambiare lo stile di vita. Infine, i Pixel Watch 4 e 5 possono rilevare emergenze correlate alla respirazione, come polmonite grave, overdose accidentale di farmaci o soffocamento, che causano una drastica diminuzione della saturazione di ossigeno. In questo caso, lo smartwatch chiama automaticamente i servizi e/o contatti di emergenza.