Amazon addestrerà i modelli AI con i contenuti di Twitch

Amazon ha comunicato che utilizzerà i contenuti di Twitch per l’addestramento dei suoi modelli di intelligenza artificiale. La relativa opzione è attiva per impostazione predefinita, quindi gli streamer devono disattivarla manualmente nella scheda Sicurezza e Privacy. Gli utenti su X hanno fatto notare che, in alcuni casi, i contenuti vengono usati lo stesso.

Amazon offre un opt-out parziale

Come altre aziende che operano nel settore, Amazon cerca di sfruttare i propri servizi per “alimentare” i modelli AI. Ovviamente i contenuti di Twitch sono un tesoro inestimabile: migliaia di ore di video e audio che possono essere usati per l’addestramento. Molti streamer hanno contestato la decisione dell’azienda di Seattle di attivare la relativa opzione nelle impostazioni, quindi senza un preventivo consenso.

Mike Minton, Chief Product Officer di Twitch, ha candidamente ammesso che se la funzionalità fosse stata facoltativa (opt-in) nessuno l’avrebbe attivata. Invece Amazon ha scelto la modalità opt-out, sperando che molti utenti non cambino l’impostazione predefinita. Non è noto quando è stata attivata, quindi alcuni video potrebbero essere già stati utilizzati per l’addestramento dei modelli.

Nella FAQ di Twitch è scritto:

Se consenti l’addestramento, i tuoi contenuti potrebbero essere utilizzati per migliorare i futuri modelli di AI generativa. Ad esempio, se consenti l’uso dei tuoi contenuti per addestrare un modello di AI generativa, il tuo audio potrebbe contribuire a perfezionare i modelli di sintesi vocale, migliorando i sottotitoli su Twitch e Amazon.

In riferimento alla disattivazione della funzionalità è scritto:

Se scegli di non consentire l’uso dei contenuti del tuo canale per addestrare modelli di AI generativa, i tuoi streaming, VOD, clip, chat degli streaming e immagini e testi del tuo canale non verranno usati in futuro per addestrare un modello sviluppato da Amazon con lo scopo di generare o sintetizzare testo, audio, immagini o video.

Molti utenti su X hanno fatto notare che ciò non è esattamente vero, come specificato nelle FAQ:

Se partecipi alla chat dello streaming di qualcun altro, sono le preferenze di rinuncia di quella persona a determinare se la chat può essere utilizzata per l’addestramento.

In pratica, se un utente partecipa alla chat di uno streamer che non ha disattivato la funzionalità, i suoi messaggi verranno utilizzati da Amazon.

