Come usare i Gem di Gemini: 5 assistenti AI utili da creare subito

Gemini sa rispondere a qualsiasi domanda, non ha nulla da invidiare a ChatGPT o Claude. Il problema è che per ottenere risposte costantemente utili bisogna spesso ripetere le stesse istruzioni dettagliate a ogni conversazione, quindi il tono che si preferisce, il formato desiderato, il livello di dettaglio, le cose da evitare.

Gli assistenti personalizzati di Gemini, che Google chiama “Gem“, risolvono esattamente questo problema. Sono versioni specializzate del chatbot costruite attorno a un compito specifico: si definiscono il ruolo e le istruzioni una volta sola, poi si torna a quell’assistente ogni volta che serve lo stesso tipo di aiuto. In pratica, è un super-prompt salvato che si comporta come un collaboratore dedicato con le istruzioni già in tasca.

I Gem sono gratuiti (forse ancora per poco), disponibili per tutti gli utenti e si creano in pochi minuti. Eppure la maggior parte delle persone non sa nemmeno che esistono. Ecco cinque assistenti che vale la pena creare, o attivare tra quelli già disponibili, perché fanno risparmiare un sacco di tempo.

Gemini, 5 Gem da provare

1. Il generatore di idee che non produce banalità

Chiedere idee a un chatbot generico produce quasi sempre elenchi talmente prevedibili da lasciare meno ispirati di prima. L’assistente dedicato al confronto creativo di idee è progettato per fare di meglio, ma la differenza la fanno i vincoli che si danno.

Idee per una festa di compleanno produce suggerimenti generici. Età del festeggiato, interessi specifici, numero di invitati, budget e luogo della festa producono suggerimenti che si possono effettivamente usare.

Esempio di prompt per creare l’assistente: Aiutami a pianificare una festa di compleanno per un bambino di dieci anni appassionato di musica, lavoretti manuali e ginnastica. La festa sarà a casa per otto bambini e voglio spendere meno di duecento euro. Suggerisci cinque temi, poi confronta il costo e la preparazione necessaria per ciascuno.

Poiché l’assistente mantiene le istruzioni generali sul confronto creativo, ci si può concentrare sulla descrizione del problema anziché rispiegare ogni volta come si vuole che Gemini ci ragioni sopra.

2. Il tutore che spiega passo dopo passo

L’assistente per l’apprendimento è forse il motivo più convincente del perché un chatbot specializzato funziona meglio di una conversazione generica. Invece di fornire immediatamente la risposta, è progettato per spiegare un argomento passo dopo passo e aiutare l’utente a lavorarci sopra.

Funziona per imparare una nuova competenza, per ripassare prima di un esame o per capire finalmente un concetto che non è mai stato del tutto chiaro. Può adattare le spiegazioni al livello di conoscenza esistente e verificare la comprensione con domande prima di procedere.

Esempio di prompt per creare l’assistente: Insegnami le basi della finanza personale in sette lezioni brevi. Dai per scontato che capisco il concetto di bilancio familiare, ma so pochissimo di investimenti. Spiega un concetto alla volta, usa esempi dalla vita quotidiana e fammi un quiz di tre domande dopo ogni lezione. Non andare avanti finché non ho risposto.

L’AI può sbagliare anche quando insegna, quindi è buona norma verificare le informazioni importanti con fonti affidabili. Ma come partner di studio paziente e disponibile a qualsiasi ora, questo assistente è veramente utile.

3. La guida per fare carriera

I consigli sulla carriera sono uno di quegli ambiti in cui il contesto è tutto. La mossa giusta dipende dall’esperienza accumulata, dal ruolo attuale, dagli obiettivi, dal tempo disponibile e dalla propensione al rischio.

L’assistente dedicato trasforma quelle informazioni in un piano strutturato: può identificare le competenze trasferibili, suggerire percorsi professionali, aiutare a prepararsi per un colloquio o scomporre un obiettivo grande in passaggi più facili da gestire.

Esempio di prompt per creare l’assistente: Ho otto anni di esperienza nel servizio clienti e tre nella gestione di un piccolo team. Vorrei passare a un ruolo con orari più prevedibili e uno stipendio di almeno trentamila euro. Suggerisci cinque percorsi realistici, spiega quali delle mie competenze si trasferiscono a ciascuno e crea un piano di sei mesi per l’opzione più promettente.

Le cifre sugli stipendi e i consigli sulle assunzioni vanno sempre verificati con fonti aggiornate. Il punto è avere un punto di partenza strutturato e una serie di direzioni da esplorare.

4. Il revisore che rispetta il tone of voice dell’utente

Usare Gemini per scrivere è una cosa. Usarlo per revisionare è un’altra, ed è molto più utile. L’assistente per la revisione editoriale può essere personalizzato attorno al tono preferito, alle espressioni che si tendono a usare troppo e al livello di intervento con cui ci si trova a proprio agio.

Prompt per creare l’assistente: Rivedi i miei testi per chiarezza, fluidità e grammatica mantenendo la mia voce originale. Evita il linguaggio aziendale, i luoghi comuni e gli aggettivi superflui. Fai i cambiamenti minimi necessari Prima mostrami la versione rivista, poi spiegami brevemente le tre modifiche più importanti.

Si può anche caricare una guida di stile o esempi della propria scrittura durante la creazione dell’assistente, in modo che abbia più contesto su deve suonare.

5. Il creatore di storie illustrate

Questo assistente è il meno produttivo della lista, ed è il più divertente. Prende un’idea semplice e la trasforma in una storia illustrata basata su un tema, una fascia d’età e uno stile visivo scelti dall’utente.

Prompt per creare l’assistente: Crea una storia divertente di otto pagine per un bambino di sei anni su un gatto arancione che di notte gestisce segretamente una pasticceria. Ogni pagina deve avere meno di cinquanta parole, includere un insegnamento gentile sul chiedere aiuto e usare uno stile illustrativo ad acquerello colorato.

Il risultato va sempre letto prima di condividerlo con un bambino, la trama può divagare e le illustrazioni non mantengono sempre la coerenza del personaggio da una pagina all’altra. Ma l’idea di trasformare una storia in qualcosa che il bambino può vedere e leggere, è bella.

Come creare il proprio assistente personalizzato

Gli assistenti personalizzati di Gemini sono disponibili gratuitamente. Nell’applicazione si apre la barra laterale, si sceglie la sezione dedicata agli assistenti e si seleziona la creazione di uno nuovo. Si assegna un nome, si aggiungono le istruzioni e si testa il risultato nella finestra di anteprima prima di salvarlo.

Il segreto è essere specifici, definire chiaramente il ruolo, come deve rispondere e che aspetto ha una buona risposta. Si possono includere esempi o caricare file di riferimento quando l’assistente ha bisogno di più contesto. Gli assistenti si possono anche condividere con altre persone, con controlli simili a quelli dei file condivisi, ma attenzione a non allegare documenti personali o sensibili se si prevede di condividere l’assistente con qualcuno.