Gemini supera un miliardo di utenti attivi al mese

Google celebra il raggiungimento di un traguardo simbolico, ma importante: Gemini ha oltre un miliardo di utenti attivi su base mensile. Si tratta del prodotto cresciuto più velocemente nella storia del gruppo di Mountain View.
Oltre un miliardo di utenti al mese per Gemini
Nato come evoluzione dell’Assistente che bigG sta mandando in pensione e dalle ceneri del progetto Bard, ha effettivamente fatto registrare una forte crescita nell’ultimo periodo: era fermo a 750 milioni di utenti nel mese di febbraio.
1B+ people are now using @Geminiapp every month to spark new ideas and get things done. It’s our fastest growing product ever, and our 14th to hit the 1B-user mark.
Kudos to @JoshWoodward & the entire Gemini team, and thank you to everyone who has been on this journey with us -… pic.twitter.com/sSWrULX4Qn
— Sundar Pichai (@sundarpichai) August 11, 2026
Nel post sul blog ufficiale che celebra il traguardo, Google ha condiviso alcune statistiche interessanti a proposito di come gli utenti interagiscono con la sua AI.
- Il 63% parla direttamente con Gemini, sempre più persone lo usano solo con questa modalità. In particolare, per i genitori c’è il 43% di probabilità in più che lo facciano.
- Il 20% delle interazioni con Gemini Live va oltre la voce, passando dalla fotocamera e dalla condivisione dello schermo per saperne di più su qualsiasi cosa e per risolvere i problemi in tempo reale, abilità apprezzate soprattutto dagli appassionati del fai-da-te e dagli studenti.
- Il 38% delle richieste legate alla scuola include un allegato.
- Gemini genera oltre 150 milioni di immagini al giorno, una funzione molto utilizzata dalle piccole imprese per creare contenuti come i materiali di marketing.
- Gli utenti Android sfruttano l’AI per le attività quotidiane come automatizzare azioni in decine di app (prenotare corse, riservare tavoli e altro).
- Ci sono oltre 100 milioni di utenti attivi su iOS e quelli su macOS inviano richieste a Gemini con una frequenza circa doppia rispetto a quelli delle altre piattaforme.