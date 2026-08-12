Gemini supera un miliardo di utenti attivi al mese

Google celebra il raggiungimento di un traguardo simbolico, ma importante: Gemini ha oltre un miliardo di utenti attivi su base mensile. Si tratta del prodotto cresciuto più velocemente nella storia del gruppo di Mountain View.

Oltre un miliardo di utenti al mese per Gemini

Nato come evoluzione dell’Assistente che bigG sta mandando in pensione e dalle ceneri del progetto Bard, ha effettivamente fatto registrare una forte crescita nell’ultimo periodo: era fermo a 750 milioni di utenti nel mese di febbraio.

1B+ people are now using @Geminiapp every month to spark new ideas and get things done. It’s our fastest growing product ever, and our 14th to hit the 1B-user mark. Kudos to @JoshWoodward & the entire Gemini team, and thank you to everyone who has been on this journey with us -… pic.twitter.com/sSWrULX4Qn — Sundar Pichai (@sundarpichai) August 11, 2026

Nel post sul blog ufficiale che celebra il traguardo, Google ha condiviso alcune statistiche interessanti a proposito di come gli utenti interagiscono con la sua AI.