Gemini si attiva da solo durante la guida: ecco come disattivarlo

Su Reddit, un utente di Pixel 9a afferma di aver sentito l’assistente Gemini rispondere spontaneamente a una conversazione tenuta in auto, senza che fosse stata pronunciata alcuna parola di attivazione e con le impostazioni vocali disabilitate. Ma cosa sta succedendo?

Diversi utenti Android segnalano da qualche giorno interventi simili dell’assistente Gemini. Eppure non l’avevano chiamato in causa. Sembrerebbe che Google abbia attivato per impostazione predefinita, nei parametri, un accesso a mani libere all’AI per le modalità di guida di Google Maps e Waze.

Gemini ascolta le conversazioni in auto? Cosa sta succedendo su Android

L’utente all’origine della segnalazione stava viaggiando in auto con un amico, con l’applicazione Google Maps aperta per la navigazione. Mentre i due conversavano, l’assistente ha fornito un commento coerente con l’argomento della discussione, senza essere stato interpellato. L’autore del post precisa di non aver mai attivato l’assistente vocale sul proprio telefono, un Pixel 9a con Android 17. Ha inoltre disabilitato la parola di attivazione nelle impostazioni.

Questo tipo di testimonianza non sarebbe isolata. Secondo Android Authority, che ha raccolto diverse segnalazioni analoghe, il fenomeno potrebbe derivare da un’impostazione distinta dalla classica parola di attivazione, Hey Google o Hey Gemini. Si tratterebbe in realtà dell’accesso a mani libere a Gemini, specifico delle modalità di guida di Google Maps e Waze.

Questa funzione permette all’assistente di ascoltare e rispondere durante la navigazione senza richiedere una parola di attivazione. Diversi utenti coinvolti riferiscono che questa opzione si sarebbe attivata da sola dopo un aggiornamento recente dell’applicazione, anche in chi aveva esplicitamente disabilitato le funzioni vocali altrove.

Come disattivare l’accesso a mani libere

Per fortuna, questa funzione può essere disattivata manualmente. Basta aprire Google Maps, accedere al profilo utente e poi a Impostazioni, Navigazione, Gemini, e disattivare l’opzione di interazione a mani libere con l’assistente, identificata come “Talk to Gemini hands-free” nella versione anglofona dell’applicazione. Un collegamento alla gestione di Voice Match, presente nella stessa pagina, permette anche di disabilitare il riconoscimento vocale personalizzato. Google non ha ancora precisato se l’opzione sia stata recentemente attivata per impostazione predefinita.

Ricordiamo tra l’altro che a inizio anno la modalità a mani libere è stata estesa anche ai pedoni e ai ciclisti.