Google TV Freeplay, film e serie on demand gratis, con la pubblicità

Netflix aumenta i prezzi, Disney+ immagina un piano gratuito con la pubblicità. Amazon Prime Video ha già aggiunto le pubblicità ai piani esistenti. E nel frattempo, Google TV Freeplay, il servizio di streaming gratuito di Google, ha appena aggiunto 10.000 titoli on demand che si possono guardare quando si vuole, senza pagare nulla.

Il prezzo è le pubblicità. Ma se si guardava già la TV con le pubblicità, e Google TV Freeplay aveva solo canali sempre attivi fino a oggi, la differenza è che adesso si può scegliere cosa guardare invece di subire il palinsesto.

Film e serie su Google TV Freeplay, cosa c’è

Oltre 10.000 film e serie. Tra i titoli: Lady Bird, Seventeen Again, Hell’s Kitchen. Non è il catalogo di Netflix, ma è gratuito, e per chi non vuole pagare quattro abbonamenti streaming diversi, è un’alternativa concreta.

Google ha aumentato anche i canali TV live, che ora sono oltre 300, dedicati a news, sport, reality, true crime. Tra i nuovi: World of Love Island, Yahoo! Sports Network, Bloomberg TV Plus, The Martha Stewart Channel.

Lo streaming gratuito con la pubblicità prende piede

Mentre gli abbonamenti allo streaming diventano sempre più costosi, cresce l’alternativa gratuita sostenuta dalla pubblicità. Tubi, The Roku Channel e Pluto TV hanno costruito il loro modello sull’accesso ai contenuti senza abbonamento. Persino Disney+ starebbe valutando un piano gratuito. Il trend è sempre più evidente: gli utenti preferiscono rinunciare a qualche minuto di attenzione agli spot, invece di aggiungere un altro abbonamento alle spese mensili.

Google TV Freeplay è il tentativo di Big G di occupare quello spazio, con il vantaggio di essere integrato nelle TV con Google TV, nei Chromecast e nell’app Google TV su Android e iOS. Google dice che continuerà ad aggiornare la libreria Freeplay durante l’anno.