Pluto TV arriva su TIMVISION con oltre 130 canali

Stretta di mano annunciata fra TIM e Paramount Global per portare il servizio di streaming gratuito Pluto TV su TIMVISION. Come si legge nel comunicato giunto in redazione, l’accordo renderà disponibili oltre 130 canali lineari originali e una vasta gamma di contenuti on demand.

TIM e Paramount portano Pluto TV su TIMVISION

I contenuti in questione sono provenienti da editori e distributori italiani e internazionali. Fanno parte di una libreria che include serie come Jefferson, Carabinieri e Baywatch, insieme a una vasta offerta cinematografica e di TV movie.

Tra i canali citati dal comunicato ci sono Pluto Action, Pluto Thriller, Pluto Romantici, Pluto Sci-Fi e Pluto

Horror, ma anche altri dedicati all’intrattenimento, ai reality, al true crime e a tutta la famiglia, come nel caso di Super! Cartoni animati per i più piccoli, con Spongebob e le Tartarughe Ninja.

Questo nuovo accordo contribuisce ad arricchire l’offerta di intrattenimento di TIMVISION, la piattaforma streaming che si distingue come l’aggregatore di contenuti più completo sul mercato italiano, con un accesso semplificato e conveniente a un catalogo di film, serie TV, cartoni, anche in anteprima esclusiva, oltre alle proposte delle più grandi piattaforme globali.

Non è stata fornita una tempistica per l’integrazione dell’applicazione Pluto TV sulla piattaforma TIMVISION.

Ricordiamo che Pluto TV è disponibile in Italia a partire dall’ottobre 2021. Nel corso dei quasi quattro anni trascorsi dal lancio, il servizio è stato continuamente arricchito da Paramount. Ad esempio, nel mese di febbraio ha aggiunto i canali sportivi UFC e DFB Play dedicati rispettivamente alle arti marziali miste e al calcio internazionale.

È accessibile anche tramite browser desktop attraverso il sito ufficiale pluto.tv e mediante applicazioni mobile per Android e iOS, sempre in modo del tutto gratuito. Il modello di business fa leva sulla pubblicità per generare profitto e consentire agli utenti di guardare i contenuti senza dover mettere mano al portafoglio.