Pluto TV aggiunge 2 nuovi canali sportivi gratuiti

Pluto TV è la piattaforma di streaming live e on demand che offre un intrattenimento completamente gratuito a tutti gli utenti. In queste ultime ore ha arricchito la sua offerta di intrattenimento aggiungendo al palinsesto disponibile due nuovi canali sportivi gratuiti, uno già accessibile mentre l’altro a breve. Una notizia che farà piacere a tutti gli appassionati di sport, soprattutto perché non bisogna spendere un centesimo.

Si tratta di due nuovi canali tematici, UFC e DFB Play. Questa novità arricchisce il già particolarmente completo catalogo messo a disposizione da questo servizio gratuito aperto a tutti. Infatti, la piattaforma offre già nove canali tematici sportivi che, da tempo, accompagnano le giornate dei “telespettatori” davanti agli schermi:

Pluto TV Sport

FIFA+

World Poker Tour

Triton Poker

Billiard TV

Real Madrid TV

Monster Jam

Robot Wars by MECH+

MODUS Super Series Darts

FIFA+ è stato aggiunto gratuitamente su Pluto TV a settembre 2024. A questo e a tutti gli altri canali sportivi disponibili si aggiungono ora anche UFC e DFB Play. Vediamo insieme qual è la programmazione di questi due nuovi canali sportivi ora disponibili gratuitamente su Pluto TV.

Pluto TV inaugura UFC e DFB Play

UFC e DFB Play sono i due nuovi canali sportivi gratuiti che ora fanno parte del ricco catalogo messo a disposizione gratis da Pluto TV, la piattaforma di streaming live e on demand completa e gratuita. Vediamo insieme quali sono le programmazioni offerte da questi due canali.

UFC , attivo tutti i giorni dalle 22:00 alle 6:00, garantisce agli spettatori un intrattenimento che include i migliori combattimenti sportivi tra cui arti marziali miste inclusa la Ultimate Fighting Championship ;

, attivo tutti i giorni dalle 22:00 alle 6:00, garantisce agli spettatori un intrattenimento che include i migliori combattimenti sportivi tra cui inclusa la ; DFB Play, che andrà in diretta dal 26 febbraio alle 20:45, sarà completamente dedicato al calcio internazionale e includerà competizioni come la DFB-Pokal maschile e femminile, la Google Pixel Frauen-Bundesliga e la German 3. Liga.

Puoi accedere a Pluto TV gratuitamente dal sito ufficiale disponibile online o attraverso le sue applicazioni ufficiali disponibili per Android, iOS e Smart TV come Samsung Tizen, LG Smart TV, Android TV e dispositivi come Amazon Fire TV e Chromecast.