 Francia - Marocco, come vedere il match in streaming dall'estero
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Francia - Marocco, come vedere il match in streaming dall'estero

Francia - Marocco è il match valido per i quarti di finale dei Mondiali 2026, ecco quando si gioca e come seguire la partita in streaming dall'estero.
Francia - Marocco, come vedere il match in streaming dall'estero
Entertainment Sport
Francia - Marocco è il match valido per i quarti di finale dei Mondiali 2026, ecco quando si gioca e come seguire la partita in streaming dall'estero.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

I quarti di finale dei Mondiali 2026 stanno per iniziare e uno dei match più attesi è Francia – Marocco. Si tratta di una sfida ricca di interesse, con la Nazionale francese che continua a essere la grande favorita mentre il Marocco ha confermato di essere un avversario temibile e, da ultima squadra africana ancora in tabellone, può tentare un nuovo accesso alle semifinali.

Quando si gioca e dove vedere la partita

Francia – Marocco si giocherà giovedì 9 luglio, alle 22 ora italiana. Il match sarà trasmesso da DAZN e da Rai 1, con possibilità di seguire la diretta streaming tramite Rai Play.

Per chi si trova all’estero e vuole seguire il match (con commento in italiano) c’è la possibilità di utilizzare una VPN e scegliere un server italiano, per poi collegarsi a Rai Play oppure a DAZN.

La VPN giusta da attivare è Surfshark , oggi in offerta con il piano di 24 mesi con 3 mesi extra. Scegliendo questa versione, il prezzo si riduce fino a 2,29 euro al mese.

La promozione prevede 30 giorni di garanzia di rimborso per tutti i nuovi utenti che attivano oggi l’offerta. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di Surfshark, qui di sotto.

Attiva qui l’offerta di Surfshark

La procedura da seguire è semplice. Basta attivare la VPN e installare l’app sul proprio dispositivo. A questo punto, per avviare la connessione VPN è sufficiente selezionare un server italiano e poi raggiungere Rai Play o DAZN per seguire il match in streaming.

Le probabili formazioni di Francia – Marocco

Ecco le probabili formazioni di Francia – Marocco:

Francia

  • Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Lucas Hernández; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé

Marocco

  • Bono; Hakimi, Diop, Halhal, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss; En-Nesyri

L’appuntamento con il match è fissato per giovedì 9 luglio, alle 22 ora italiana.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 8 lug 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Corre la petizione che chiede a Sony di salvare i giochi su disco

Corre la petizione che chiede a Sony di salvare i giochi su disco
Nintendo dice addio a Switch: c'è una data per lo stop alle vendite

Nintendo dice addio a Switch: c'è una data per lo stop alle vendite
Wimbledon, gli incontri di oggi 7 luglio: a che ora gioca Sinner

Wimbledon, gli incontri di oggi 7 luglio: a che ora gioca Sinner
Wimbledon, gli incontri di oggi 6 luglio: Cobolli e Paolini in campo nel primo pomeriggio

Wimbledon, gli incontri di oggi 6 luglio: Cobolli e Paolini in campo nel primo pomeriggio
Corre la petizione che chiede a Sony di salvare i giochi su disco

Corre la petizione che chiede a Sony di salvare i giochi su disco
Nintendo dice addio a Switch: c'è una data per lo stop alle vendite

Nintendo dice addio a Switch: c'è una data per lo stop alle vendite
Wimbledon, gli incontri di oggi 7 luglio: a che ora gioca Sinner

Wimbledon, gli incontri di oggi 7 luglio: a che ora gioca Sinner
Wimbledon, gli incontri di oggi 6 luglio: Cobolli e Paolini in campo nel primo pomeriggio

Wimbledon, gli incontri di oggi 6 luglio: Cobolli e Paolini in campo nel primo pomeriggio
Davide Raia
Pubblicato il
8 lug 2026
Link copiato negli appunti