Francia - Marocco, come vedere il match in streaming dall'estero

I quarti di finale dei Mondiali 2026 stanno per iniziare e uno dei match più attesi è Francia – Marocco. Si tratta di una sfida ricca di interesse, con la Nazionale francese che continua a essere la grande favorita mentre il Marocco ha confermato di essere un avversario temibile e, da ultima squadra africana ancora in tabellone, può tentare un nuovo accesso alle semifinali.

Quando si gioca e dove vedere la partita

Francia – Marocco si giocherà giovedì 9 luglio, alle 22 ora italiana. Il match sarà trasmesso da DAZN e da Rai 1, con possibilità di seguire la diretta streaming tramite Rai Play.

Per chi si trova all’estero e vuole seguire il match (con commento in italiano) c’è la possibilità di utilizzare una VPN e scegliere un server italiano, per poi collegarsi a Rai Play oppure a DAZN.

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Le probabili formazioni di Francia – Marocco

Ecco le probabili formazioni di Francia – Marocco:

Francia

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Lucas Hernández; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé

Marocco

Bono; Hakimi, Diop, Halhal, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss; En-Nesyri

L’appuntamento con il match è fissato per giovedì 9 luglio, alle 22 ora italiana.