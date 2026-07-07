 Wimbledon, gli incontri di oggi 7 luglio: a che ora gioca Sinner
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Wimbledon, gli incontri di oggi 7 luglio: a che ora gioca Sinner

L'atleta altoatesino affronta ai quarti di finale il tedesco Struff, in grado di eliminare al terzo turno il russo Medvedev.
Wimbledon, gli incontri di oggi 7 luglio: a che ora gioca Sinner
Entertainment Sport
L'atleta altoatesino affronta ai quarti di finale il tedesco Struff, in grado di eliminare al terzo turno il russo Medvedev.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Il torneo di Wimbledon entra nel vivo. Nella giornata di martedì si disputeranno i primi incontri validi per i quarti di finale dello Slam sull’erba, inclusa la sfida tra Jannik Sinner e il tedesco Jan-Lennard Struff. Il numero uno del mondo vanta i favori del pronostico, ma farà bene a non sottovalutare l’impegno contro il suo avversario sia per le alte temperature sia per il gioco aggressivo messo in campo dal 36enne di Warstein.

Tutti i match di oggi saranno visibili in diretta sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW. Rimane ancora valida la possibilità di sottoscrivere il pass Sport annuale a 19,99 euro al mese per dodici mesi invece di 29,99 euro, con la possibilità di accedere all’intera programmazione sportiva di Sky.

Pagina offerta NOW

Il programma di martedì

Ad aprire la programmazione odierna sarà proprio l’incontro tra Sinner e Struff sul campo 1 alle ore 14. L’azzurro è reduce dalla facile vittoria di domenica contro il giapponese Shintaro Mochizuki per tre set a zero, mentre il tedesco si è reso protagonista dell’ennesima rimonta con successo al quinto set contro il polacco Hurkacz.

A seguire, non prima delle 15:40, la rediviva Naomi Osaka sfiderà la ceca Muchova. La star giapponese arriva dal clamoroso successo contro la numero uno del tabellone Aryna Sabalenka, mentre Karolina Muchova ha avuto la meglio al quarto turno contro la connazionale Barbora Krejcikova per due set a uno.

Spostandoci invece sul campo centrale, ad aprire le danze sarà il derby a stelle e strisce tra Jessica Pegula e Coco Gauff alle ore 14:30. Sulla carta è favorita la Pegula, numero quattro del seeding, ma la 22enne di Delray Beach – già vincitrice di due Slam – farà di tutto per migliorare ulteriormente il suo miglior piazzamento qui a Wimbledon raggiungendo almeno la semifinale.

Il secondo incontro in programma oggi sul campo centrale è quello tra Felix Auger-Aliassime e Novak Djokovic. Inizio del match non prima delle 16:05, con la leggenda serba a caccia di nuovi record.

Pagina offerta NOW

https://youtu.be/O6K6Wxq6hBo?si=H7C2KDu1tDFblIhf

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 lug 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Wimbledon, gli incontri di oggi 6 luglio: Cobolli e Paolini in campo nel primo pomeriggio

Wimbledon, gli incontri di oggi 6 luglio: Cobolli e Paolini in campo nel primo pomeriggio
Mondiali 2026, il programma di sedicesimi e ottavi e dove vedere i match in TV

Mondiali 2026, il programma di sedicesimi e ottavi e dove vedere i match in TV
Wimbledon, oggi inizia il terzo turno: esame statunitense per Sinner

Wimbledon, oggi inizia il terzo turno: esame statunitense per Sinner
Wimbledon, il programma di giovedì: 5 gli italiani in campo oggi

Wimbledon, il programma di giovedì: 5 gli italiani in campo oggi
Wimbledon, gli incontri di oggi 6 luglio: Cobolli e Paolini in campo nel primo pomeriggio

Wimbledon, gli incontri di oggi 6 luglio: Cobolli e Paolini in campo nel primo pomeriggio
Mondiali 2026, il programma di sedicesimi e ottavi e dove vedere i match in TV

Mondiali 2026, il programma di sedicesimi e ottavi e dove vedere i match in TV
Wimbledon, oggi inizia il terzo turno: esame statunitense per Sinner

Wimbledon, oggi inizia il terzo turno: esame statunitense per Sinner
Wimbledon, il programma di giovedì: 5 gli italiani in campo oggi

Wimbledon, il programma di giovedì: 5 gli italiani in campo oggi
Federico Pisanu
Pubblicato il
7 lug 2026
Link copiato negli appunti