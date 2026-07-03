Wimbledon, oggi inizia il terzo turno: esame statunitense per Sinner

A Londra ha preso il via il terzo turno di Wimbledon. In questa prima giornata di incontri c’è spazio anche per Jannik Sinner, chiamato a sfidare il tennista statunitense Jenson Brooksby sul campo 1. I pronostici danno per favorito il numero uno del tennis azzurro, che nei primi due turni dello Slam sull’erba ha esibito un servizio portentoso superando quota 50 ace complessivi.

Il match tra Sinner e Brooksby, così come tutti gli altri in calendario oggi e fino alla finale, sarà trasmesso in diretta sui canali di Sky Sport e su NOW. A proposito della piattaforma streaming, gli appassionati di tennis possono approfittare dell’offerta sul pass Sport, disponibile a 19,99 euro al mese per dodici mesi invece di 29,99 euro, pacchetto che dà accesso all’intera programmazione sportiva di Sky.

Il programma di venerdì

Iniziamo dall’incontro di Jannik Sinner contro Jenson Brooksby. Come anticipato all’inizio, il match si disputerà sul campo 1 dopo la fine della sfida tra Kasatkina e Osaka, indicativamente tra le 15:30 e 16:00. A chiudere il programma odierno del campo 1 sarà il derby statunitense tra Claire Liu e Coco Gauss, con l’inizio fissato non prima delle 16:50.

Spostandoci invece sul campo centrale, il via al programma di giornata è stato dato dal match che vede opposti Novak Djokovic e il francese Arthur Rinderknech. Sullo stesso campo, non prima delle 16:10, spazio all’incontro del singolare femminile tra Aryna Sabalenka e la lettone Jelena Ostapenko. L’ultimo match sarà quello tra il numero 3 del tabellone Felix Auger-Aliassime e l’americano Michael Zheng.

Sul campo 2 Tommy Paul proverà a rispettare i pronostici che lo vedono favorito contro il polacco Hurkacz (il match inizierà non prima delle 15:45), mentre sul campo 3 nel primo pomeriggio Medvedev affronterà il tedesco Struff. Le altre due partite in programma sono Davidovich Fokina-Fucsovics (campo 12, non prima delle 15:30) e Rafael Jodar-Shintaro Mochizuki (campo 18, nel momento in cui vi scriviamo lo spagnolo è avanti per 1 set a zero). È invece arrivato al capolinea il torneo di Joao Fonseca, sconfitto in tre set dal russo Roma Safiullin /autore fin qui di uno Slam incredibile iniziato dal primo turno delle qualificazioni, dopo aver già eliminato il connazionale Rublev e l’olandese Botic van de Zandschulp).

https://youtu.be/kwEPvUbQZ6g?si=xY4Z8n7LY33QKV6H