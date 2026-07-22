 Bing sta spoilerando LeBron James ai Miami Heat
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Bing sta spoilerando LeBron James ai Miami Heat

Il motore di ricerca Bing indicizza un video su LeBron James e la sua nuova squadra, i Miami Heat, prima della presentazione ufficiale.
Bing sta spoilerando LeBron James ai Miami Heat
Business Internet Entertainment Sport
Il motore di ricerca Bing indicizza un video su LeBron James e la sua nuova squadra, i Miami Heat, prima della presentazione ufficiale.
ChatGPT
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Ha del clamoroso il modo in cui qualcuno si è lasciato sfuggire in anticipo la notizia sportiva dell’anno, almeno per gli Stati Uniti: chiusa la lunga parentesi della sua carriera con i Los Angeles Lakers, LeBron James è pronto ad annunciare la sua prossima squadra. La presentazione ufficiale non c’è ancora stata, ma sappiamo con una ragionevole certezza che, nella stagione NBA 2026-27, giocherà con i Miami Heat. Abbiamo appena catturato lo screenshot qui sotto su Bing.

Il leak di Lebron JAmes ai Miami Heat indicizzato da Bing

Bing svela la prossima squadra di LeBron James

Come mostra l’immagine, nel momento in cui scriviamo e pubblichiamo questo articolo, cercando LeBron James Introductory Press Conference sul motore di ricerca compare il video indicizzato. Google ha fatto lo stesso, rimuovendo però il risultato in fretta, mentre il servizio di Microsoft sembra prendersela con calma. L’annuncio dovrebbe arrivare a breve.

Il filmato è stato impostato su privato, il che significa che non è visibile se non da chi controlla il canale (è quello ufficiale, @MiamiHEAT). L’inserimento nelle pagine dei risultati potrebbe essere la conseguenza del fatto che, anche solo per pochi secondi, sia stato caricato come pubblico.

La squadra sta provando a correre ai ripari. Un portavoce ha dichiarato al Miami Herald che si tratta di un errore, un video preparato in anticipo per farsi trovare pronti nell’eventualità in cui James dovesse tornare alla franchigia della Florida (dove ha giocato dal 2010 al 2014). Non sarebbe dunque da interpretare come la prova di un annuncio imminente. Al tempo stesso, però, non è una smentita. Insomma, la frittata è fatta, la notizia è trapelata.

Detto questo, quella degli Heat non è l’unica casacca che potrebbe indossare, a 41 anni suonati. Negli ultimi giorni si è parlato di altre due stagioni in NBA con quelle di Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors o Philadelphia 76ers, per l’ultima parentesi della carriera di uno dei più grandi di sempre.

Fonte: Bing

Pubblicato il 22 lug 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Facebook e Instagram down il 22 luglio: gli aggiornamenti (risolto)

Facebook e Instagram down il 22 luglio: gli aggiornamenti (risolto)
Social media: divieto di accesso per gli under 15 in Francia

Social media: divieto di accesso per gli under 15 in Francia
Mondiali di calcio 2026: sequestrati oltre 1.000 siti pirata

Mondiali di calcio 2026: sequestrati oltre 1.000 siti pirata
Elon Musk a gamba tesa sulla vicenda Roggero

Elon Musk a gamba tesa sulla vicenda Roggero
Facebook e Instagram down il 22 luglio: gli aggiornamenti (risolto)

Facebook e Instagram down il 22 luglio: gli aggiornamenti (risolto)
Social media: divieto di accesso per gli under 15 in Francia

Social media: divieto di accesso per gli under 15 in Francia
Mondiali di calcio 2026: sequestrati oltre 1.000 siti pirata

Mondiali di calcio 2026: sequestrati oltre 1.000 siti pirata
Elon Musk a gamba tesa sulla vicenda Roggero

Elon Musk a gamba tesa sulla vicenda Roggero
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
22 lug 2026
Link copiato negli appunti