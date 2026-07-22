Bing sta spoilerando LeBron James ai Miami Heat

Ha del clamoroso il modo in cui qualcuno si è lasciato sfuggire in anticipo la notizia sportiva dell’anno, almeno per gli Stati Uniti: chiusa la lunga parentesi della sua carriera con i Los Angeles Lakers, LeBron James è pronto ad annunciare la sua prossima squadra. La presentazione ufficiale non c’è ancora stata, ma sappiamo con una ragionevole certezza che, nella stagione NBA 2026-27, giocherà con i Miami Heat. Abbiamo appena catturato lo screenshot qui sotto su Bing.

Bing svela la prossima squadra di LeBron James

Come mostra l’immagine, nel momento in cui scriviamo e pubblichiamo questo articolo, cercando LeBron James Introductory Press Conference sul motore di ricerca compare il video indicizzato. Google ha fatto lo stesso, rimuovendo però il risultato in fretta, mentre il servizio di Microsoft sembra prendersela con calma. L’annuncio dovrebbe arrivare a breve.

Il filmato è stato impostato su privato, il che significa che non è visibile se non da chi controlla il canale (è quello ufficiale, @MiamiHEAT). L’inserimento nelle pagine dei risultati potrebbe essere la conseguenza del fatto che, anche solo per pochi secondi, sia stato caricato come pubblico.

La squadra sta provando a correre ai ripari. Un portavoce ha dichiarato al Miami Herald che si tratta di un errore, un video preparato in anticipo per farsi trovare pronti nell’eventualità in cui James dovesse tornare alla franchigia della Florida (dove ha giocato dal 2010 al 2014). Non sarebbe dunque da interpretare come la prova di un annuncio imminente. Al tempo stesso, però, non è una smentita. Insomma, la frittata è fatta, la notizia è trapelata.

Detto questo, quella degli Heat non è l’unica casacca che potrebbe indossare, a 41 anni suonati. Negli ultimi giorni si è parlato di altre due stagioni in NBA con quelle di Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors o Philadelphia 76ers, per l’ultima parentesi della carriera di uno dei più grandi di sempre.